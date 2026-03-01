“Intentó matar a los bebés”: audio del 911 revela angustia luego de que una madre de Carolina del Norte asesinara a uno de sus hijos

Una llamada al 911 divulgada recientemente dejó al descubierto los dramáticos momentos vividos en un vecindario de Durham, en Carolina del Norte, donde una madre está acusada de matar a uno de sus hijos pequeños y de intentar quitarle la vida al otro.

Andrea Faust, de 41 años, fue arrestada por el Departamento de Policía de Durham tras el hallazgo de sus dos hijos, ambos menores de cinco años, inconscientes en su vivienda de Chartwell Court el pasado 12 de febrero.

Uno de los niños falleció posteriormente en el hospital, mientras que el otro —identificado por su padre como Kenny— permanecía en recuperación hasta la semana pasada. Las autoridades no han detallado públicamente la naturaleza de las lesiones.

En el audio del 911, un vecino se escucha gritar: “Intentó matar a los bebés”, mientras describe cómo un hombre salió de la casa cargando a un niño desplomado sobre su hombro y pidiendo ayuda desesperadamente, según WTVD News.

“Llamen a la policía. Intentó matar a los bebés”, relató el testigo al operador, agregando que el menor parecía inerte mientras vecinos intentaban reanimarlo en el jardín delantero.

Otra llamada indicó que “uno de los niños está muerto”, mientras que de fondo se escuchaban gritos de una mujer —identificada como la madre y abuela— afirmando que su hija había sufrido una sobredosis. En un clip separado, un socorrista confirmó que se utilizó Narcan en la escena.

Defensa alega crisis de salud mental y tribunal ordena vigilancia

Faust fue arrestada al día siguiente y permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Tras su detención, fue hospitalizada luego de un intento de suicidio en la cárcel del condado de Durham.

Durante una audiencia reciente, en la que compareció desde una cama de hospital, la fiscal adjunta Mary Jude Darrow solicitó que fuera puesta bajo estricta vigilancia por riesgo de suicidio, dada la gravedad de los cargos.

Su esposo, Eric Faust, defendió públicamente a su esposa ante el tribunal y afirmó que los hechos obedecieron a “una crisis total de salud mental”. Aseguró que el hijo sobreviviente se recuperará completamente y pidió a su esposa que coopere con los médicos.

“Ella no es una mala persona”, declaró también una vecina que la conoce desde hace más de una década, describiéndola como una madre amorosa que recientemente mostraba signos de estrés.

Según su perfil profesional, Faust se desempeñaba como docente en Guilford Technical Community College y Central Carolina Community College.

La acusada fue asignada a un defensor público y su próxima audiencia judicial está prevista para el 4 de marzo en horas de la mañana. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación en medio de un debate sobre salud mental y tragedias familiares.

