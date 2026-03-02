Corte Suprema restaura el distrito congresional del republicano de Nueva York

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el lunes un fallo que impide, por ahora, que se rediseñe el único distrito congresional en la ciudad de Nueva York actualmente representado por el Partido Republicano, una decisión con impacto directo en las elecciones intermedias de 2026 y en la Cámara de Representantes.

Así, el máximo tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la congresista Nicole Malliotakis, representante del 11º Distrito Congresional de Nueva York, restableciendo las líneas actuales que conectan Staten Island con partes del sur de Brooklyn.

Con esta decisión, se bloquea temporalmente el fallo de un juez estatal que había ordenado redibujar el distrito al considerar que diluía el voto de residentes afroamericanos e hispanos en violación de la constitución estatal.

Contexto legal y argumentos en disputa

La controversia comenzó en octubre pasado, cuando cuatro residentes de Nueva York presentaron una demanda alegando que el diseño del distrito diluía el poder electoral de votantes negros y latinos. El caso fue respaldado por el bufete Elias Law Group, vinculado al Partido Demócrata.

Un juez estatal dio la razón a los demandantes y ordenó a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del estado elaborar un nuevo mapa. Sin embargo, Malliotakis argumentó que la orden judicial constituía una “manipulación racial abierta” que violaba la cláusula de igual protección de la Constitución federal.

En su apelación, la congresista advirtió que redibujar el mapa en pleno calendario electoral generaría “caos inconstitucional”, al no existir claridad sobre los límites distritales cuando ya han comenzado procesos clave para las elecciones.

La solicitud recibió el respaldo de la administración del presidente Donald Trump. El Procurador General, D. John Sauer, sostuvo ante la Corte que el caso no presentaba las complejidades legales de otras disputas recientes sobre redistribución.

De tal modo, esta decisión tiene un peso significativo en el escenario político nacional. Actualmente, el Partido Republicano mantiene una mayoría extremadamente estrecha en la Cámara de Representantes (218-214), por lo que cualquier modificación en distritos competitivos podría influir en el control del Congreso tras las elecciones intermedias de 2026.

