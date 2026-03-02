Estadounidenses se sienten desprotegidos sobre exposición a sustancias químicas tóxicas

Más del 70% de los adultos estadounidenses expresan preocupación sobre la exposición a sustancias químicas tóxicas en sus alimentos y agua potable. Una encuesta reciente reveló que el 84% de los encuestados desea que el gobierno federal tome medidas más efectivas para identificar y regular estos químicos perjudiciales.

La preocupación por la seguridad química trasciende líneas partidarias, con un alto porcentaje de republicanos, demócratas e independientes solicitando acciones gubernamentales más agresivas. Los expertos advierten que la gestión actual de químicos no está funcionando, destacando la desconexión entre la política pública y la demanda ciudadana.

El director científico interino del Grupo de Trabajo Ambiental criticó las recientes decisiones de la administración Trump sobre el glifosato. Estas acciones parecen contradecir el deseo generalizado de más regulación y supervisión.

Salud pública y sustancias químicas comunes

Los resultados también indican que más del 60% de los adultos están preocupados por los químicos en juguetes infantiles, empaques de alimentos y productos de cuidado personal. Expertos en salud pública exigen una revisión urgente de las normativas sobre la seguridad química.

Sustancias como el bisfenol A y los ftalatos están relacionadas con serios problemas de salud, desde desórdenes hormonales hasta enfermedades crónicas. La creciente evidencia científica respalda la preocupación de los ciudadanos sobre estos químicos nocivos.

Demandas por transparencia

La población estadounidense muestra un deseo marcado por más transparencia de las empresas sobre los químicos en sus productos. Un 77% de los encuestados creen que la industria debe asumir la responsabilidad de la contaminación química.

En respuesta, representantes de la industria química afirmaron a CNN que los químicos en el comercio están regulados y que sus productos son evaluados rigurosamente, aunque la falta de confianza de los ciudadanos sugiere que es necesario un cambio en la comunicación y regulación actuales.

Sustancias químicas tóxicas más comunes

Las sustancias químicas más comunes en alimentos y agua potable que preocupan a los consumidores incluyen metales pesados, PFAS, nitratos y contaminantes de proceso como la acrilamida. Estos compuestos provienen de fuentes ambientales, industriales o procesos de producción, y su exposición prolongada puede causar riesgos crónicos para la salud, como cáncer o daños neurológicos.

En alimentos

Metales pesados (plomo, mercurio, arsénico, cadmio): Se acumulan en pescados, cereales y vegetales por contaminación ambiental o suelos.

(plomo, mercurio, arsénico, cadmio): Se acumulan en pescados, cereales y vegetales por contaminación ambiental o suelos. PFAS y ftalatos : Migran de plásticos y envases a alimentos grasos o enlatados, afectando el sistema endocrino.

: Migran de plásticos y envases a alimentos grasos o enlatados, afectando el sistema endocrino. Acrilamida y nitratos/nitritos : Se forman en frituras, horneados o embutidos; los nitratos de fertilizantes también contaminan vegetales.

: Se forman en frituras, horneados o embutidos; los nitratos de fertilizantes también contaminan vegetales. Dioxinas y PCBs: Persisten en carnes y lácteos grasos por polución industrial.

En agua potable

Arsénico, plomo y fluoruros : Del subsuelo, tuberías antiguas o aguas residuales; el plomo causa daños neurológicos en niños.

: Del subsuelo, tuberías antiguas o aguas residuales; el plomo causa daños neurológicos en niños. Nitratos : De fertilizantes agrícolas, provocan “síndrome del bebé azul” en infantes.

: De fertilizantes agrícolas, provocan “síndrome del bebé azul” en infantes. PFAS y pesticidas: Persistentes en agua contaminada por industrias o agricultura, ligados a cáncer y problemas hormonales.

Recomendaciones

Filtra el agua con sistemas certificados para metales y PFAS, lava frutas/verduras y elige envases sin BPA/ftalatos. Verifica etiquetas y límites regulados por OMS/EFSA para minimizar exposición.

También te puede interesar:

· EE.UU. va encaminado a un año récord de contagios de sarampión: superó los 1,100 casos en dos meses

· Una de las recomendaciones que muchos padres omiten y pone en riesgo la salud mental de sus bebés

· Estos alimentos comunes se vinculan a un menor coeficiente intelectual en los niños