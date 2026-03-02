Horóscopo: qué será de tu semana del 2 al 7 de marzo de 2026

El horóscopo semanal esta aquí y le dice a tu signo que le espera en el amor, el dinero y la clave de su semana.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Semana rara, de alta emotividad. Escenas de celos familiares o de pareja que no entiende. Su temperamento choca con el entorno.

DINERO: Los objetivos son volátiles. Le cuesta concretar proyectos en un ambiente tan fluido. Evite decisiones impulsivas.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga la calma ante lo que no puede controlar.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Etapa marcadamente social. Estará seductor. Dispuesto a las actividades grupales. Con la pareja, mucha simpatía, pero poca piel.

DINERO: Excelente en tareas de equipo. Maneja con solvencia los números y las relaciones con grandes entidades o empresas.

CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche su convocatoria para liderar grupos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Demandas externas lo alejan de la intimidad. Si su pareja lo apoya, la relación crece; si pide tiempo extra, habrá conflictos.

DINERO: Gran crecimiento y reconocimiento social. Obtendrá algo que persigue hace tiempo. Semana de éxito asegurado.

CLAVE DE LA SEMANA: No descuide a quien lo acompañó en su ascenso.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Deslumbramiento. Posibilidad de conocer personas que aporten nuevas enseñanzas, aunque el riesgo de desengaño esté siempre latente.

DINERO: Ideal para encontrar una nueva vocación o dirección profesional. No defina caminos, enfóquese en un nuevo rumbo.

CLAVE DE LA SEMANA: Siga su intuición para cambiar el curso de los negocios.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Crisis emocionales. Las discusiones y reclamos serán constantes, aunque las reconciliaciones serán después lo mejor.

DINERO: Bueno para inversiones y movimiento de divisas. No apueste al esfuerzo productivo, sino a la inteligencia financiera.

CLAVE DE LA SEMANA: Utilice su pasión en los negocios, no en discutir.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: En plena armonía. Encontrará en el otro un complemento perfecto. Las relaciones con amigos y familiares fluyen sin ningún roce.

DINERO: Buen momento para planificar, distribuir tareas y firmar acuerdos. Privilegie la estrategia al trabajo duro.

CLAVE DE LA SEMANA: El entendimiento con los demás es su mayor activo.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Exigido por demandas domésticas. Con la pareja la clave será el trabajo a la par; evite cargar usted con todas las responsabilidades.

DINERO: El rendimiento es bueno y el trabajo no falta. Aproveche para organizarse… las ganancias tardan en llegar.

CLAVE DE LA SEMANA: Aprenda a delegar para no agotarse antes de tiempo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Entusiasmo y conexión en el juego romántico. Sintonía con los niños. Semana ideal para el coqueteo y la diversión compartida.

DINERO: La suerte está de su lado, incluso en juegos de azar. Altamente creativo y también reacio a los grandes esfuerzos.

CLAVE DE LA SEMANA: Con su encanto personal destrabe conflictos laborales.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Buscará refugio en su clan, en lo seguro y conocido. Semana para cuidar a alguien de su círculo familiar. No es momento de cambios.

DINERO: Siga los pasos de sus mayores y avance con cautela. La experiencia de gente experimentada será su mejor guía.

CLAVE DE LA SEMANA: La estabilidad será más importante que la inmediatez.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Preferirá rodearse de gente, incluso desconocida, antes que el encierro doméstico. Apueste más a la amistad que a la pasión.

DINERO: Se destaca en la comunicación y las relaciones públicas. Excelente etapa para armar redes de contactos.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga su energía en generar vínculos saludables.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Le reclaman compromisos concretos. Deberá poner el cuerpo y estar presente para amigos o familiares que necesiten atención especial.

DINERO: Perspectivas económicas excelentes. Sus esfuerzos rendirán frutos tangibles y el dinero le dará tranquilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Atienda su salud; el cuerpo necesita estar en equilibrio.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Romanticismo a flor de piel. Recibirá mucho afecto del entorno y eso genera ilusión. Cuidado con idealizar a quien no lo merece.

DINERO: Su encanto le abre puertas. Es una semana espectacular para destacar, siempre que tenga claro cuál es su lugar.

CLAVE DE LA SEMANA: Disfrute los juegos de la seducción, pero evite los espejismos.

Por Kirón