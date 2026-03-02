Irán sube a 180 la cifra de muertos en la escuela bombardeada por EE.UU. e Israel

El ataque que realizó Estados Unidos e Israel a una escuela de Minap, en Irán, el pasado sábado 28 de febrero, elevó a 180 el número de fallecidos, aseguró el Ministerio de Salud iraní.

A solo algunos días de lo que parece ser la ofensiva más mortífera desde que inició el conflicto armado, las autoridades continúan con las labores de rescate de cuerpos que en su mayoría son niños.

“El incidente de la escuela de Minap no tiene comparación con ningún otro incidente… Incluso en Gaza no se había registrado un número tan elevado de estudiantes muertos simultáneamente”, señaló Pirhossein Kolivand, director de la Media Luna Roja de Irán.

De acuerdo con reportes verificados por The New York Times, muestran que al menos la mitad de la escuela de dos plantas quedó destruida por el impacto de los misiles mientras que las víctimas eran colocadas en bolsas.

“El asesinato de alumnos en un lugar dedicado al aprendizaje constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las escuelas“, señaló la agencia de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, UNESCO tras el incidente.

Misiles impactan en escuela de Irán. Crédito: Mohsen Ganji | AP

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el atacar intencionalmente una escuela, un hospital u otra estructura civil es considerado un crimen de guerra y violatorio a las leyes internacionales.

Por su parte el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró este lunes haber leído algunos informes que “indican” que el bombardeo contra la escuela en Irán fue responsabilidad de su Guardia Revolucionaria, aunque reconoció no disponer de “información exacta”.

“He visto diferentes informaciones. Algunos informes indican que, en realidad, se trató de un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que tenían como objetivo estas instalaciones. No dispongo de información exacta”, dijo Danon en una rueda de prensa en la ONU.

“Lamentamos la pérdida de vidas civiles y rezamos por el pueblo iraní, pero contamos con información de inteligencia y nuestros objetivos son instalaciones militares“, aseguró el representante israelí.

La interrupción casi total del internet en Irán, así como las limitaciones para el acceso a las zonas afectadas por los bombardeos estadounidenses e israelíes, hace difícil cuantificar con excatitud el número de víctimas. la cual podría aumentar en las próximas horas.

