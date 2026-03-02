Nueve heridos en tiroteo durante fiesta de cumpleaños en un club en Cincinnati

Al menos nueve personas fueron hospitalizadas tras un tiroteo masivo registrado poco después de la 1:00 am del domingo en Riverfront Live, un local de música ubicado en el sector East End de Cincinnati.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona. La mayoría sufrió heridas leves; sin embargo, una persona permanece en estado crítico.

Hasta el momento, la policía no ha divulgado información sobre posibles sospechosos ni ha confirmado detenciones relacionadas con el caso.

Testigos relatan momentos de confusión

El tiroteo ocurrió durante una celebración de cumpleaños. La banda Solid Gold Dancer se encontraba tocando cerca cuando estallaron los disparos.

Sam Steinher, integrante del grupo, relató a medios locales que inicialmente no comprendieron la gravedad de la situación. “Vimos a un montón de gente corriendo de este lado del edificio mientras estábamos en un descanso entre conciertos. Al principio no nos dimos cuenta de lo que pasaba, pero alguien dijo que estaban disparando”, explicó.

Testigos también mencionaron que antes de los disparos se produjo un altercado, mientras familiares de asistentes cuestionaron las condiciones de seguridad del establecimiento.

Reacción oficial

El alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, calificó el hecho como un tiroteo “sin sentido” y agradeció la rápida actuación de los oficiales y socorristas.

“Durante la noche, en el East End, nuestra comunidad fue víctima de un tiroteo masivo sin sentido. Gracias a los oficiales presentes, a los socorristas por su inmediata intervención y a todo el personal del hospital que trabajó para salvar vidas”, expresó en la red social X.

El caso se mantiene bajo investigación. Las autoridades anticiparon que ofrecerán actualizaciones adicionales a medida que avancen las pesquisas y se recopilen más detalles sobre lo ocurrido.

Overnight in the East End, our community was victim to a senseless mass shooting. Thank you to the officers on site, the first responders for their immediate action, and all the hospital staff who worked to save lives this morning. — Aftab Pureval (@AftabPureval) March 1, 2026

Sigue leyendo:

–Vecino abre fuego contra una casa en Nebraska: cuatro niños y tres adultos resultaron heridos

–Hispano arrestado en Texas por matar a tiros a dos personas en un restaurante de comida rápida

–Abatido por la policía hombre que mató a tiros a su madre y otras dos mujeres en Florida