Actualización de Google Play: nuevos shorts y funciones de ubicación en tiempo real que llegan a Android

Google anunció una nueva tanda de funciones para Android que llega justo a tiempo para la primavera y que apunta directo a lo que más usamos en el día a día: mensajería, viajes y descubrimiento de apps. Estas novedades se activan mediante actualizaciones de apps y servicios de Google, así que no tendrás que esperar a una gran versión del sistema operativo para empezar a probarlas.

Encuentra amigos (y hasta tu equipaje) sin salir del chat

Una de las funciones estrella es la posibilidad de compartir tu ubicación en tiempo real directamente desde Google Messages, gracias a la integración con Find My Device/Find Hub. La idea es que si vas a reunirte con alguien en un concierto, en el aeropuerto o en un centro comercial, puedes enviar tu localización en un mapa en vivo dentro de la conversación y ver cómo se mueven ambos hasta el punto de encuentro. Además, el usuario mantiene el control ya que puede decidir durante cuánto tiempo comparte su ubicación y detenerla cuando quiera, sin salir del chat.

Google también está llevando esta lógica de localización a un problema muy concreto (y muy doloroso cuando pasa), las maletas perdidas. Si usas un tag localizador en tu equipaje, ahora podrás generar un enlace de seguimiento y compartirlo con aerolíneas participantes para que el personal pueda ver dónde está tu maleta en tiempo real. El enlace se puede revocar cuando recuperas el equipaje, lo que añade una capa importante de privacidad y control.

Estas funciones empiezan a desplegarse desde principios de este mes de marzo como parte del paquete “New on Android”, y llegarán de forma gradual a teléfonos Android compatibles a través de actualizaciones de Google Messages, Find My Device/Find Hub y los servicios de Google Play.

Shorts en Google Play: así descubrirás tus próximas apps

Otra de las grandes apuestas de esta actualización está en Google Play, que se sube de lleno a la ola del video corto pues llegan los Google Play shorts, pequeños clips en formato vertical que te permiten ver cómo funciona una app antes de instalarla. Mientras navegas por la tienda, podrás deslizar en un feed de videos donde se muestran apps de categorías como bienestar, fotografía, compras o webtoons, con pequeñas demostraciones de uso en tiempo real.

En lugar de quedarte solo con capturas estáticas y reseñas, puedas ver la app “en acción” y decidir más rápido si vale la pena descargarla, algo muy en línea con lo que ya pasa en plataformas como YouTube Shorts o TikTok. Estos clips se integran en la propia interfaz de Google Play, sin redirigirte a otras apps de video, lo que los hace más ligeros y rápidos de consumir.

Google confirmó que esta función de recomendaciones mediante video corto forma parte de la actualización del Google Play Store a la versión 50.4, incluida dentro de los Google System Updates de marzo. El despliegue también es progresivo, primero llegará a ciertos mercados y dispositivos Android a partir de inicios de marzo, para ir extendiéndose durante las siguientes semanas a más regiones.

Cuándo podrás comenzar a utilizar las nuevas funciones de Android

Además de las funciones más visibles, esta actualización de marzo viene respaldada por cambios en los Google System Updates, que incluyen mejoras internas en privacidad, gestión del sistema y recomendaciones inteligentes. La nueva versión de Google Play services (v26.08) incorpora ajustes de gestión y seguridad que permiten, entre otras cosas, administrar mejor cómo y cuándo se comparten datos de ubicación en funciones como el nuevo Find Hub. Todo esto ocurre de fondo, pero es clave para que las nuevas herramientas de localización funcionen sin comprometer la privacidad del usuario.

En la práctica, no necesitarás actualizar a una nueva versión “grande” de Android para disfrutar de estas novedades. Se desplegarán a través de tres vías principales: actualizaciones de las apps de Google (como Messages), actualizaciones de Google Play Store y actualizaciones de Google Play services, que se instalan desde la propia configuración de tu cuenta de Google. Algunas funciones, como los shorts de Google Play, pueden tardar un poco más en aparecer en ciertos países y modelos de teléfono, pero forman parte del mismo paquete de marzo de 2026.

Si tienes un teléfono Android relativamente reciente y mantienes al día tanto la tienda de Google Play como los servicios de Google, deberías empezar a ver estas funciones a lo largo de marzo de 2026, con un despliegue que puede extenderse durante las siguientes semanas según la región. Para usuarios más avanzados, vale la pena revisar de vez en cuando el apartado de “Google System Updates” en los ajustes, donde Google resume cada mes qué cambia en Play services y Play Store.

