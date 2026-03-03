Condenan a un exjefe de bomberos de Washington que estranguló a su esposa para estar con su amante

Un exjefe de batallón del departamento de bomberos fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinar a su esposa para poder continuar su relación con su amante.

En enero, Kevin West, de 52 años, quien sirvió en el Departamento de Bomberos de Camas-Washougal, fue declarado culpable por un jurado del Condado de Clark, Washington, de asesinato en primer y segundo grado por la muerte por estrangulamiento en 2024 de su esposa Marcy West, de 48 años.

En la audiencia de sentencia de West, dos de sus hijos hablaron abiertamente sobre su padre.

“Las acciones de mi padre no solo le quitaron la vida a mi madre, sino que también me quitaron mi futuro con ella: momentos, recuerdos e hitos que nunca existirán”, declaró ante el tribunal Megan West, la hija de 20 años de West, según The Oregonian.

“Estabas demasiado ocupado con tu amante como para darnos la atención que necesitábamos”, dijo Megan, según The Columbian.

“Lo que hiciste fue un completo descuido”, dijo. “Fue explotación. No solo destruiste a tu familia, sino que nos convertiste en colaterales de tu ruina. No solo faltaste al respeto a su memoria, sino que la arrasaste”.

Sin embargo, el hijo de West, Ted West, defendió a su padre y pidió clemencia al juez. Ted describió a su padre como “empático y cariñoso”, según The Columbian. “Le pido respetuosamente que tenga en cuenta su carácter y su impacto positivo”.

Los servicios de emergencia acudieron a la casa de la pareja en Washougal el 8 de enero de 2024, después de que Kevin llamara al 911 para informar que su esposa estaba sufriendo una convulsión, había dejado de respirar y que él había comenzado a practicarle RCP, según informó entonces la Oficina del Sheriff del Condado de Clark.

Marcy West's sister-in-law testified that there was 'very little interaction' between Kevin West and Marcy during their holiday visit before Marcy died. pic.twitter.com/YSI7dRyVeU — Court TV (@CourtTV) January 9, 2026

Los servicios de emergencia le practicaron maniobras para salvarle la vida, pero fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Tras su muerte, varias personas se pusieron en contacto con las autoridades policiales expresando su preocupación por los posibles problemas de relación entre Kevin y Marcy y la posibilidad de que su muerte no fuera natural, según informó la oficina del sheriff.

La fiscalía afirmó que West mantenía una aventura en el momento del asesinato y planeaba abandonar a su esposa, una empleada de hospital. Sus abogados defensores argumentaron que los dolores de cabeza recurrentes de Marcy provocaron una convulsión que le causó la muerte, según informó The Columbian.

Un médico forense determinó que la causa de la muerte de Marcy fue asfixia con traumatismo contundente en el cuello y dictaminó que se trató de un homicidio.

Durante el juicio, Cynthia Ward, la actual prometida de West, testificó que mantuvo una breve relación sexual con él mientras él estaba casado con Marcy en 2004. “Eventualmente, iba a dejar a Marcy, en algún momento”, testificó Ward. “No sé cuándo habría sido eso”.

West leyó una carta en el tribunal. “Lamento mucho haber tenido una aventura. Sé que estuvo mal y que debería haber esperado a que se finalizara el divorcio. Eso estuvo mal y lo siento de verdad, pero es mi única falta”, dijo.

