Congreso solicita a Bill Gates declarar en la investigación sobre el caso Epstein

El cerco en torno a las conexiones del fallecido financiero Jeffrey Epstein continúa cerrándose sobre las figuras más poderosas de Estados Unidos. En un movimiento que ha sacudido las esferas del poder en Silicon Valley y Wall Street, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha solicitado formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, y de Leon Black, el gigante de la inversión de Apollo Global Management.

El congresista James Comer, presidente del comité, envió cartas de citación a ambos multimillonarios con el objetivo de realizar entrevistas transcritas. La intención es clara: desentrañar la verdadera naturaleza de sus vínculos con Epstein, el depredador sexual que, a pesar de su condena en 2008, mantuvo una agenda de contactos que parece un “quién es quién” de la élite global.

“El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses”, sentenció Comer a través de su cuenta en X. El anuncio marca una nueva fase en una pesquisa que se niega a morir, enfocada ahora en cómo figuras de este calibre pudieron interactuar con un delincuente sexual de tal magnitud.

🚨Epstein Investigation Update🚨



I’m calling on 7 individuals to appear for transcribed interviews:



Bill Gates

Kathryn Ruemmler

Leon Black

Lesley Groff

Sarah Kellen

Ted Waitt

Doug Band



The Oversight Committee is continuing to seek the truth for survivors & all Americans. — Rep. James Comer (@RepJamesComer) March 3, 2026

Bajo la lupa de los legisladores

La mira del Congreso no se limita al sector tecnológico. Junto a Gates, la abogada Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama y figura clave en Goldman Sachs, también ha sido convocada a declarar. Documentos del Departamento de Justicia revelaron que Epstein intentó comunicarse con ella tras ser arrestado, un vínculo que ha puesto a la jurista en una posición sumamente incómoda.

Aunque Ruemmler, a través de su portavoz, ha expresado que lamenta haber conocido a Epstein y asegura que su relación fue estrictamente profesional, el comité busca profundizar en esos detalles. Por su parte, Bill Gates enfrenta interrogantes sobre su presencia en archivos judiciales, incluyendo acusaciones que su equipo ha calificado de “absurdas”, pero que los legisladores consideran necesarias de aclarar bajo juramento.

El escrutinio ha tenido consecuencias inmediatas en el mundo corporativo. Ruemmler está por dejar su puesto en Goldman Sachs, mientras que otros nombres, como Brad Karp, expresidente de la firma legal Paul Weiss, ya han dejado sus cargos tras la filtración de comunicaciones relacionadas con el caso Epstein.

NEW: Secretary Lutnick volunteers to testify before our Committee as part of our investigation into Jeffrey Epstein.



We commend him for his willingness to appear and provide transparency to the American people. https://t.co/sVGOwI6DgJ — Oversight Committee (@GOPoversight) March 3, 2026

Un desfile de figuras políticas y empresariales

La red de Epstein era tan vasta que el comité ha tenido que extender sus tentáculos hacia el mundo de la política. Recientemente, los legisladores viajaron a Chappaqua, Nueva York, para entrevistar al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Ambos líderes han negado categóricamente tener conocimiento de las actividades ilícitas del financista, manteniendo que no existe evidencia de su participación en irregularidades.

Sin embargo, el Congreso no se detiene. La lista de citados incluye a: Howard Lutnick, Secretario de Comercio, quien aceptó hablar tras revelarse vínculos post-condena de 2008. Doug Band, Cofundador de Teneo y exasistente de Bill Clinton. Ted Waitt, expareja de Ghislaine Maxwell. Lesley Groff y Sarah Kellen, antiguas asistentes de Epstein.

Hasta el momento, ninguna de estas figuras ha sido acusada de delitos específicos en este proceso, pero el Congreso insiste en que sus testimonios son piezas fundamentales para completar el rompecabezas de las operaciones de Epstein. Para las víctimas, este nuevo impulso representa una esperanza de que, finalmente, el dinero y el poder no sean suficientes para ocultar la verdad.

Con la inclusión de figuras como Doug Band y antiguos asistentes de Epstein identificados como cómplices no imputados, el Congreso busca finalmente desmantelar la red de protección que permitió al financiero operar impunemente durante décadas.

Sigue leyendo: