Comité de la Cámara de Representantes publica videos del testimonio de Bill y Hillary Clinton sobre Epstein

En un hecho sin precedentes que ha sacudido los pasillos del poder en la capital, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo públicos los videos de las declaraciones de Bill y Hillary Clinton. El material audiovisual muestra el tenso interrogatorio al que fueron sometidos el expresidente y la exsecretaria de Estado sobre sus presuntos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las comparecencias, realizadas a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, forman parte de la investigación que el panel legislativo mantiene sobre la red de contactos de Epstein y su colaboradora, Ghislaine Maxwell, actualmente en prisión por tráfico sexual.

El video del testimonio de Bill Clinton tiene una duración de cuatro horas y 33 minutos, mientras que el de Hillary Clinton se extiende por cuatro horas y 35 minutos. Ambos habían presentado previamente declaraciones por escrito ante el comité.

Clinton niegan conocimiento de los crímenes

Durante su comparecencia del jueves, Hillary Clinton aseguró que no recordaba haber conocido a Epstein y que solo tuvo un encuentro breve con Maxwell. “No tenía ni idea de sus actividades delictivas”, sostuvo. También afirmó que nunca voló en el avión privado de Epstein ni visitó sus propiedades.

En su testimonio del viernes, Bill Clinton insistió en que rompió relaciones con Epstein antes de que se conocieran sus crímenes y subrayó que, de haber sabido lo que ocurría, lo habría denunciado. “Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. No vi nada ni hice nada malo”, declaró.

El presidente del comité, el representante James Comer, calificó las declaraciones como “históricas” y destacó que ambos respondieron a las preguntas de los legisladores, incluso en momentos de tensión.

Las audiencias han reavivado el escrutinio público sobre las figuras políticas y empresariales que tuvieron contacto con Epstein antes de que se destapara el escándalo que sacudió a Estados Unidos y dejó a numerosas víctimas en busca de justicia.

