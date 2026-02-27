Bill Clinton niega vínculos con Epstein bajo juramento

El expresidente Bill Clinton aseguró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, que no presenció irregularidades ni cometió actos indebidos en relación con Jeffrey Epstein.

Durante su declaración de apertura, el expresidente señaló que tuvo un “contacto limitado” con el acusado de tráfico sexual de menores, el cual terminó años antes de que se conocieran sus crímenes, y afirmó que nunca presenció ni tuvo conocimiento de las actividades ilícitas del financiero fallecido.

Declaración inaugural

“Las niñas y mujeres cuyas vidas Jeffrey Epstein destruyó merecen no solo justicia, sino sanación”, dijo Clinton en su discurso, preparado para su publicación en X. “Han esperado demasiado tiempo para ambas cosas. Aunque mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz, y aunque durante nuestras limitadas interacciones nunca presencié indicio alguno de lo que realmente estaba sucediendo, estoy aquí para compartir lo poco que sé para que pueda evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

También dijo: “Sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo”.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

Noticia en desarrollo…

