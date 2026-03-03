Julio Iglesias demanda al diario español que hizo reportaje sobre denuncia de agresiones sexuales

El cantante Julio Iglesias pasó a la ofensiva legal contra el medio español elDiario.es. El artista presentó este lunes una demanda de conciliación por injurias y calumnias, tras la publicación de un reportaje el pasado 13 de enero en el que dos exempleadas lo acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata de personas.

E acuerdo con EFE, la acción judicial, que representa el paso previo a la interposición de una querella criminal, se dirige contra el director del medio, Ignacio Escolar; el subdirector, Juan Luis Sánchez; y las periodistas Ana Requena Aguilar, María Ramírez Fernández y Elena Cabrera, además de la empresa editora.

Según el escrito de la defensa, obtenido por diversos medios locales, el intérprete de “Me va, me va” sostiene que el medio no solo difundió información falsa, sino que “fabricó la denuncia con grave desprecio hacia la verdad”.

Los abogados de Iglesias califican la investigación periodística como un “montaje” destinado a lesionar el honor, la intimidad y la presunción de inocencia del artista.

Entre los puntos más controvertidos señalados en la demanda figura el uso de actrices profesionales para doblar los testimonios de las denunciantes en el material audiovisual. Aunque el medio aclaró que fue una medida para proteger la identidad de las mujeres, la defensa lo interpreta como una prueba de la falta de veracidad del relato.

Antecedentes del caso

El origen del conflicto se remonta a una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión, en la que una exasistente doméstica y una exfisioterapeuta afirmaron haber sufrido abusos en las residencias de Iglesias en Punta Cana y Bahamas durante 2021.

No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España decidió archivar la denuncia el pasado mes de enero, al considerar que la justicia española carece de jurisdicción sobre hechos ocurridos en el extranjero entre personas no residentes.

Tras este cierre judicial, Julio Iglesias ha decidido emprender esta batalla legal para limpiar su imagen pública.

