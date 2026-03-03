Sheinbaum descarta que remesas sean utilizadas para actividades de lavado de dinero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no hay nada” que pudiera ligar a las remesas que se envían a México, principalmente desde Estados Unidos, con actividades de lavado de dinero.

“Primero no hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero, nada. La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) ha hecho la investigación, Banco de México recibe las informaciones, ellos no hacen investigación, pero a partir de la información de las entradas de recursos no hay absolutamente nada que tengan que ver”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana dijo que su gobierno está trabajando para responder a las próximas evaluaciones que realizará este año el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental creado en 1989, con el objetivo de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

“En efecto hay una evaluación que se tiene que hacer, es una evaluación que va a evaluar una parte de Peña Nieto, y una parte del periodo del presidente López Obrador, de la UIF y está trabajando para poder contestar todas las observaciones y vamos a revisar cuáles son las observaciones”, comentó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Tras ser cuestionada sobre la presunta detección de envíos millonarios de recursos provenientes de lugares como Afganistán, la mandataria mexicana aclaró que esos envíos ya no son considerados como remesas sino como “transferencias de dinero”, los cuales tendrán que investigarse.

“Esas ya no son remesas, son transferencias de recursos, es distinto pero es otra cosa, en todo caso esas transferencias de dinero pues tienen que investigarse, pero ya no son las remesas que es la que envía pequeños montos de recursos que se envían cada mes a las familias”, dijo.

“En todo caso si hay una transferencia de Estados Unidos a México, de un valor muy grande, pues hay la obligación de investigar, pero ya no es remesa, eso ya es una transferencia de recursos”, aclaró.

“La remesa es aquella que se conoce como familias mexicanas que viven en Estados Unidos que le envían a sus familias para poder mantenerse, los otros son transferencias de recursos que también hay, transferencias de Estados Unidos a México hay millones probablemente, pues porque tenemos un tratado comercial en donde no se paga en efectivo, no todo la importación y exportación pues evidentemente hay recursos de un lugar a otro del país a través de empresas o de personas, pero esas transferencias se analizan de una manera distinta”, precisó.

Las declaraciones de la mandataria mexicana coincidieron con un informe del Banco de México (Banxico) que señala que las remesas presentan un retroceso tras la agresiva política anti-inmigratoria de la Administración de Donald Trump.

De acuerdo con el organismo mexicano, el país recibió 4,594 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero el pasado enero, un retroceso de 1.4% respecto a los 4,660 millones de dólares del mismo mes del año anterior.

