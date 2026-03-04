Atlas, a punto de pasar a manos de quien construyó el Tren Maya

Los Rojinegros del Atlas se encuentran a un paso de cambiar su personalidad jurídica después de que el Grupo Orlegui confirmó que se encuentran en la fase final de concluir la venta del equipo al empresario Miguel Bejos, dueño de la empresa Mota Engil México, que tiene contratos con el gobierno de México.

Dicho empresario, que vio la primera luz en el Estado de México, ha tomado la delantera en la compra de los derechos federativos de los Zorros y que cuenta con experiencia en administrar franquicias deportivas como los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol, pero su fuerte son las obras de infraestructura y construcción de obras a nivel gubernamental.

🔴⚫️ NADA CERRADO – Pero @Irarragorri CONFIRMA hay algo avanzado con los poblanos – AUNQUE HAY 3 grupos más buscando cerrar la compra de Atlas pic.twitter.com/zolCmvURa7 — Pedro Antonio Flores ⭐️⭐️⭐️ (@hagala_) March 4, 2026

Bejos encabeza la empresa Mota Engil México, que se ha convertido en uno de los empresarios consentidos de los actuales gobiernos de México encabezados por el partido de Morena, con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, como el caso del Tren Maya, el Tren Ligero de Guadalajara y el Parque Aztlán en la CDMX, como sus obras insignias de su compañía.

¿Quién es el probable comprador del Atlas?

José Miguel Bejos es un empresario que se graduó con la Universidad Anáhuac y que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos siete años a través de sus empresas como Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi), Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), como presidente del consejo de administración, y cuenta con participación en el Grupo Mexicano de Aeronáutica, con Bell Helicopter México.

Bejos también incursionó en la industria petrolera a partir del 2022 con la empresa Opex, Akal-I y Perfomex, que trabajan en proyectos para Pemex y que han tenido una gran mayoría de contratos de obras de esta paraestatal.

Mientras que en el deporte, Bejos tomó el control desde el 2018 de los Pericos de Puebla y que, de acuerdo a información extraoficial, adquirió la novena de béisbol en un precio de $2.5 millones de dólares, salvando a este histórico equipo que amenazaba con desaparecer de la Liga Mexicana de Béisbol.

Bajo el mando de este empresario, la franela poblana logró coronarse en la Serie del Rey en 2023 al imponerse al Unión Laguna. Bejos también ha incursionado en el golf como comisionado de este deporte a nivel profesional.

Confirma Alejandro Irarragori negociaciones con el Grupo de José Miguel Bejos para la venta de Atlas. Bejos aparte de contratista de Pemex y del Tren Maya es dueño de pericos de Puebla y de varias empresas en Asturias. Capital tiene y de sobra para pagar los 240mdd. — david medrano felix (@medranoazteca) March 4, 2026

Frente al deseo de comprar al Atlas, han surgido versiones de que en un tiempo buscó adquirir al Puebla, pero hasta el momento no se han dado a conocer las verdaderas razones de por qué este empresario no pudo concretar la compra del equipo de la Franja.

LA VENTA DE ATLAS, AVANZA🔴⚫🔜



El proceso de venta del club rojinegro ya está en marcha y uno de los interesados es el empresario mexicano José Miguel Bejos, dueño de Pericos de Puebla. pic.twitter.com/pMW7hTHtJy — Claro Sports (@ClaroSports) March 4, 2026

Los dueños del Atlas confirman la oferta de Bejos

Respecto a dar a conocer la oferta de Bejos, Alejandro Irarragorri dijo que es una de las cuatro ofertas que se analizan en el proceso de compra y venta de la franquicia rojinegra que bajo su mando logró un histórico bicampeonato en los torneos del Clausura y Apertura 2022.

“Nosotros hemos hecho público hoy que tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar. Estamos en el proceso con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado de distintas partes”

“Sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario que tiene también empresas por aquí en Asturias, y son una de las partes que están en el proceso; no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos 3 o 4 grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano”, expuso el actual propietario de los Zorros.

¿Quién es José Miguel Bejos, posible comprador del Atlas? 👀🤑



En 'AS en W' hablan sobre el empresario y sus acuerdos con el actual gobierno federal 👔📐🇲🇽



📽️: @Mariio_Guerrero pic.twitter.com/mBIuEKD4pu — AS México (@ASMexico) March 5, 2026

Finalmente, añadió que: “Lo hemos hecho público, Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos 7 años, que rompió una brecha de sequía de campeonatos de 70 años, no con un campeonato, sino con un bicampeonato, que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación”.

