Departamento de Licencias de Washington parece mofarse del español en su menú de atención telefónica

Quienes han recurrido al menú que ofrece el servicio telefónico del Departamento de Licencias del estado de Washington en español descubren que una voz presuntamente generada por Inteligencia Artificial parece mofarse de dicho idioma, pues al indicar las opciones disponibles para consultar de manera remota las ofrece completamente en inglés con un burdo acento hispano como si se tratara de una burla.

La anomalía en el sistema de consulta telefónica fue detectada desde el verano pasado por Maya Edwards, residente de Washington y esposa de un mexicano que intentaba obtener información sobre su licencia de conducir.

Al acceder a la opción marcada con el número dos, la llamada debía direccionar a la persona a un menú en español. Sin embargo, para su sorpresa una voz en inglés le ofrecía más opciones en ese mismo idioma, pero empleando un tono parecido a quien recién está aprendiendo a comunicarse a través de una lengua distinta a la suya.

“En el momento nos pareció divertidísimo porque era tan absurdo, pero, al mismo tiempo, plantea verdaderos problemas de accesibilidad para las personas que llaman todos los días y necesitan hablar en un idioma distinto del inglés”, señaló Edwards en una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Obtener una licencia de conducir en Washington se ha vuelto complicado para quienes no dominan el inglés. (Crédito: Ted S. Warren / AP)

A través de un comunicado, el Departamento de Licencias de Washington se disculpó por los inconvenientes causados a la ciudanía debido a un error presuntamente derivado por utilizar Inteligencia Artificial para crear la opción de su menú en español.

“El DOL se disculpa por el error y con sus clientes por cualquier inconveniente. Un subproducto desafortunado de ampliar los servicios es que el DOL encontró problemas con la opción de autoservicio”, indica parte de la misiva.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre de la compañía a la cual contrató el Departamento de Licencias para elaborar su menú de consulta remota, pero lo controversial es que, a meses de que la falla fue expuesta mediante un video compartido en la plataforma TikTok, el cual se convirtió en tendencia al alcanzar más de 2 millones de consultas, la opción dos del menú continúa activa con la voz producida por una computadora que parece burlarse de un idioma hablado por más de 57 millones de personas en Estados Unidos y por cerca de 630 millones a nivel global.

