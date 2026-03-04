Franco Mastantuono se va dos partidos: el Comité de Disciplina castiga al jugador del Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una decisión que impacta directamente en la planificación deportiva del conjunto blanco.

Esta decisión fue tomada luego de la expulsión del argentino “por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro” en el encuentro frente al Getafe CF.

Mastantuono vio la tarjeta roja en el minuto 95 del partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado lunes, tras dirigirse al colegiado principal, Alejandro Muñiz Ruiz.

Según el acta arbitral, el argentino se expresó en los siguientes términos: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”.

El Comité de Disciplina consideró estas palabras como motivo suficiente para aplicar el castigo contemplado en el reglamento federativo.

¿Qué partidos se pierde Franco Mastantuono?

Con esta sanción, Franco Mastantuono no podrá estar disponible este viernes en Balaídos ante el RC Celta de Vigo, ni el sábado 14 en el Bernabéu frente al Elche CF.

Sin embargo, sí podrá reaparecer en uno de los partidos más esperados del calendario: el derbi ante el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 29.

Más sancionados en el Real Madrid y en LaLiga

El Real Madrid también sufrirá otras bajas en su visita a Vigo. Álvaro Carreras y Dean Huijsen deberán cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.

En cuanto a los expulsados por doble tarjeta amarilla, fueron suspendidos por un encuentro:

Deportivo Alavés (Víctor Parada y Pablo Ibáñez)

RCD Espanyol (Charles Pickel y Edu Expósito)

Getafe CF (Adrián Liso)

Además, el chileno Gabriel Suazo, del Sevilla FC, también fue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

*Con información de EFE.

