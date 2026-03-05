Agentes fronterizos incautaron casi media tonelada de metanfetamina líquida en San Diego

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron poco más de 400 kilos de metanfetamina líquida oculta en el tanque de combustible de un camión con remolque en las instalaciones de carga de importación de Otay Mesa.

El conductor, Oscar Alonzo Cesena Camacho, ciudadano mexicano con visa de negocios, fue arrestado y acusado de Importación de una Sustancia Controlada, según se informó en un comunicado.

Según la denuncia, el pasado 2 de marzo, aproximadamente a las 11:20 a. m., un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza observó una sustancia blanca y cristalina sobre el tanque de combustible del lado del pasajero.

Yesterday, @CBP officers discovered 944 pounds of liquid methamphetamine concealed inside the fuel tank of a commercial tractor-trailer at the Otay Mesa Import Cargo Facility. Great work @SDCANews! https://t.co/2HWUmU0xT4 pic.twitter.com/aHQLR1WLek — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 3, 2026

Una inspección posterior del vehículo reveló el descubrimiento de 29 cubetas de líquido ocultas en el tanque de combustible del lado del pasajero, con un peso total aproximado de 428.60 kilogramos (944.90 libras).

Una muestra de la sustancia contenida en el tanque de combustible dio positivo para metanfetamina.

Desde el comienzo de la administración del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha tomado diversas medidas para frenar el flujo de drogas a su país como aumentar la vigilancia en la frontera o designar a distintos cárteles de la droga mexicano como organizaciones criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estadounidenses también han desplegado un operativo en aguas del Pacífico y el Caribe, en la cual ha destruido más de 30 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico.

