Millones en EE.UU. deberán adelantar el reloj: cuándo cambia la hora en marzo de 2026

Cada año, millones de personas en Estados Unidos deben ajustar sus relojes para adaptarse al Daylight Saving Time (DST), conocido como horario de verano. Este cambio, que busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos, volverá a modificar la rutina diaria en 2026.

El ajuste implica adelantar los relojes una hora, lo que significa que esa madrugada se “pierde” una hora de sueño, pero a cambio habrá más luz natural por la tarde. Aunque hoy muchos dispositivos electrónicos realizan el cambio automáticamente, todavía genera dudas sobre cuándo ocurre exactamente, cómo hacerlo correctamente y en qué lugares del país no se aplica.

Además, el debate sobre eliminar definitivamente este sistema sigue abierto en Estados Unidos. Legisladores y expertos han propuesto mantener un solo horario durante todo el año, pero hasta ahora no se ha aprobado una ley federal que modifique el esquema actual.

A continuación, resumimos todo lo que debes saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos en 2026, desde la fecha exacta hasta los estados donde el reloj no se modifica.

Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026

El horario de verano en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, el cambio oficial ocurre a las 2:00 de la madrugada, momento en que los relojes deben adelantarse una hora y pasar directamente a marcar las 3:00 a.m.

Esto significa que:

La madrugada tendrá una hora menos.

Habrá más luz natural por la tarde.

Durante varios meses se utilizará el horario de verano.

El sistema se aplica en la mayor parte del país siguiendo una regla establecida por la legislación federal: el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

En 2026, el horario volverá al estándar el 1 de noviembre, cuando los relojes se atrasen una hora.

Cómo ajustar el reloj correctamente

En la práctica, el cambio de hora es sencillo. La mayoría de teléfonos, computadoras y relojes inteligentes lo hacen de forma automática al conectarse a internet.

Si el reloj es manual, lo más recomendable es adelantarlo antes de ir a dormir el sábado por la noche para evitar confusiones al día siguiente.

En términos simples, la regla es:

Primavera: adelantar una hora (“ spring forward ”).

”). Otoño: atrasar una hora (“fall back”).

Este sistema se mantiene en Estados Unidos desde hace décadas, aunque ha tenido ajustes en sus fechas a lo largo del tiempo.

Qué estados de Estados Unidos no cambian la hora

Aunque el horario de verano se aplica en la mayor parte del país, no todos los estados participan en este cambio. Los principales lugares que no modifican sus relojes son:

Hawái.

Arizona (excepto la Nación Navajo).

Además, varios territorios estadounidenses tampoco aplican el cambio de horario:

Puerto Rico.

Guam.

Samoa Americana.

Islas Vírgenes de EE.UU.

Islas Marianas del Norte.

Estos lugares permanecen todo el año con el mismo horario estándar.

Por qué existe el horario de verano

El objetivo original del horario de verano era aprovechar mejor la luz natural durante los meses más largos del año. Al adelantar los relojes, las tardes tienen más horas de luz y las mañanas un poco menos.

La idea se popularizó durante la Primera Guerra Mundial como una forma de ahorrar energía. Estados Unidos adoptó el sistema por primera vez en 1918 y posteriormente lo reguló con la Uniform Time Act de 1966, que estableció un calendario uniforme para todo el país.

Desde 2007, el horario de verano dura aproximadamente ocho meses al año, de marzo a noviembre.

El debate en Estados Unidos: ¿debería eliminarse el cambio de hora?

En los últimos años ha crecido el debate sobre si el país debería abandonar los cambios de horario.

Varios estados han impulsado leyes para establecer un horario permanente, pero la decisión final depende del Congreso federal. Algunas propuestas buscan mantener siempre el horario de verano, mientras que expertos en salud prefieren el horario estándar durante todo el año.

Organizaciones médicas también advierten que el cambio puede afectar el sueño y alterar el ritmo biológico durante algunos días, lo que explica por qué cada año resurgen las discusiones sobre su utilidad.

Por ahora, sin embargo, Estados Unidos seguirá cambiando la hora dos veces al año, como ocurre desde hace décadas.

Qué cambia para la vida diaria cuando se adelanta el reloj

El inicio del horario de verano trae varios efectos prácticos: atardeceres más tarde, actividades al aire libre con más luz por la tarde y ajustes temporales en el sueño y el reloj biológico.

Para muchos estadounidenses, especialmente quienes trabajan temprano, el primer día puede sentirse más corto debido a la pérdida de una hora de descanso.

Sin embargo, la ventaja principal es que las tardes se vuelven más largas y luminosas, algo que suele asociarse con mayor actividad social y económica durante la primavera y el verano.

