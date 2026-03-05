Informe revela que 75 clérigos de Rhode Island cometieron abusos contra más de 300 menores durante décadas

Los sacerdotes católicos de Rhode Island abusaron de cientos de niños durante décadas y fueron protegidos por obispos más preocupados por la reputación de la Iglesia que por las víctimas, según un nuevo informe sobre abusos sexuales cometidos por clérigos que refleja hallazgos de otros lugares.

El informe, publicado el miércoles por el Fiscal General Peter Neronha, es el resultado de una investigación de varios años sobre la Diócesis Católica de Providence, Rhode Island.

Neronha afirmó que el alcance total del problema de los abusos por parte de sacerdotes en Rhode Island —el estado más pequeño de EE.UU., pero el que tiene la mayor población católica per cápita, con casi un 40%— había permanecido sin ser esclarecido durante mucho tiempo.

Coincidió con las víctimas que afirman que no se ha hecho lo suficiente para abordar el problema mucho después de que se expusiera en la cercana diócesis de Boston en 2002.

“Hasta ahora no se ha realizado una revisión exhaustiva de este doloroso capítulo en la historia de nuestro estado, con miras a ofrecer transparencia, rendición de cuentas y reformas sistémicas que, espero, reduzcan la probabilidad de futuros abusos sexuales infantiles, no solo en la Diócesis de Providence, sino en nuestra comunidad en su conjunto”, escribió Neronha en el informe.

Neronha, quien se crio en la fe católica, espera que el informe impulse reformas legales para fortalecer las facultades de investigación y ayudar a las víctimas a buscar justicia, según informó AP.

La investigación reveló que 75 clérigos católicos abusaron sexualmente de más de 300 víctimas desde 1950, pero las autoridades enfatizaron que el número de niños víctimas y sacerdotes abusadores probablemente sea mucho mayor.

La diócesis, en respuesta, reconoció la lacra del abuso sexual infantil, especialmente por parte del clero, pero afirmó que el informe refleja la disposición de la iglesia a compartir registros internos en virtud de un acuerdo de 2019 con el estado.

“El informe presenta estos 75 años de historia de maneras que podrían llevar al lector a concluir que estos asuntos son un problema diocesano persistente o que se trata de nuevas revelaciones. No lo son”, afirma el comunicado.

Los registros eclesiásticos muestran que la diócesis transfirió a sacerdotes acusados ​​a nuevas asignaciones sin investigar a fondo las denuncias ni contactar a las autoridades, una práctica expuesta en investigaciones en Boston, Filadelfia y otros lugares.

Y, como en otras ciudades, la Diócesis de Providence abrió un centro de retiro espiritual a principios de la década de 1950 para que los sacerdotes acusados ​​recibieran tratamiento. Posteriormente, cuando el abuso se consideró un problema de salud mental, los sacerdotes fueron enviados a centros de tratamiento más formales.

Para la década de 1990, los sacerdotes acusados ​​en ocasiones recibían licencia sabática.

Por ejemplo, un sacerdote llamado Robert Carpentier renunció después de que una víctima se presentara en 1992 para declarar que había sido abusado sexualmente a los 13 años en la década de 1970.

Carpentier reconoció el abuso, fue enviado a un centro de tratamiento y posteriormente se tomó un año sabático en Boston College. Se jubiló en 2006 y recibió apoyo de la diócesis hasta su fallecimiento en 2012.

El informe concluyó que la mayoría de los sacerdotes acusados ​​evadieron la responsabilidad tanto de las fuerzas del orden como de la diócesis.

De acuerdo con AP, Neronha inició la investigación en 2019, un año después de que un gran jurado de Pensilvania emitiera un informe histórico que concluyó que más de 1,000 niños habían sido abusados ​​por unos 300 sacerdotes desde la década de 1940.

Sin embargo, la ley de Rhode Island no permite que los informes del gran jurado se hagan públicos, un obstáculo que Neronha ha intentado cambiar durante mucho tiempo.

