Lenovo presenta en el MWC 2026 una laptop conceptual con puertos modulares y dos pantallas

Lenovo aprovechó el Mobile World Congress para presentar una nueva laptop conceptual que pone el foco en el concepto modular y promete cambiar la forma en que entendemos las computadoras portátiles en la actualidad.

Este evento tecnológico suele ser el escenario perfecto para mostrar el futuro de la industria y la marca asiática no decepcionó al revelar el denominado ThinkBook Modular AI PC Concept. Este dispositivo innovador destaca por incluir dos pantallas y puertos intercambiables que permiten a los usuarios personalizar su equipo según sus necesidades del momento.

Aunque todavía es un prototipo y no sabemos si llegará a las tiendas, la propuesta resulta muy refrescante en un mercado que a veces se siente un poco estancado. La idea principal es que no tengas que comprar adaptadores extraños o monitores externos pesados, ya que la propia laptop se transforma y adapta a tu ritmo de trabajo o entretenimiento de forma sencilla.

Qué hace especial a esta laptop modular de Lenovo

El diseño de esta computadora portátil rompe con los esquemas tradicionales al ofrecer una segunda pantalla desmontable que se acopla magnéticamente a la tapa principal. Puedes quitar esta pantalla adicional y colocarla sobre tu escritorio gracias a un soporte integrado, mientras la conectas al equipo mediante un cable USB.

Además, el teclado y el panel táctil también se pueden retirar para dejar espacio a la segunda pantalla, convirtiendo el equipo en una gigantesca estación de trabajo de doble panel que funciona a través de una cómoda conexión Bluetooth.

Otro aspecto fascinante de este anuncio es la inclusión de puertos modulares intercambiables. Lenovo diseñó pequeñas tarjetas que puedes insertar o retirar fácilmente para cambiar los conectores disponibles en el lateral del equipo. Si de repente necesitas conectar un cable HDMI para una presentación, solo tienes que insertar el módulo correspondiente en la ranura vacía.

Si prefieres tener más puertos USB tradicionales en lugar de los modernos puertos de carga, también puedes hacer el cambio en cuestión de segundos. Esta flexibilidad extrema alarga la vida útil del dispositivo y evita la molesta obsolescencia programada.

Especificaciones técnicas y potencia del nuevo ThinkBook

A nivel de hardware interno, este concepto no escatima en potencia y demuestra que la modularidad no está reñida con el rendimiento de alta gama. El cerebro de esta máquina es un procesador Intel Core Ultra 7 255H, una pieza de silicio de última generación capaz de manejar tareas complejas de inteligencia artificial y aplicaciones pesadas sin despeinarse.

Este potente chip viene acompañado por 32 gigabytes de memoria RAM y una unidad de almacenamiento de estado sólido de 1 TB, garantizando fluidez total y espacio de sobra para todos tus archivos importantes.

Las pantallas son verdaderas protagonistas en este modelo conceptual. Ambos paneles son táctiles y utilizan tecnología OLED de 14 pulgadas, ofreciendo colores vibrantes y negros profundos ideales para creadores de contenido. Cuentan con una resolución impecable de 3840 por 2400 píxeles, una tasa de refresco ultra rápida de 120 hercios y un brillo máximo de 500 nits.

Esta combinación asegura que cualquier video, diseño o videojuego luzca espectacular bajo casi cualquier condición de iluminación. En cuanto a la batería, aunque Lenovo no reveló la capacidad exacta en miliamperios durante su presentación en el evento, la eficiencia del nuevo procesador de Intel sugiere que el equipo ofrecerá autonomía suficiente para una jornada laboral completa, apoyada por una tecnología de carga rápida a través de su puerto fijo.

Para qué sirven los dispositivos conceptuales en la tecnología

Es muy común leer sobre equipos conceptuales durante ferias como el Mobile World Congress y preguntarse cuál es su propósito real si no se pueden comprar. Los dispositivos conceptuales sirven como un inmenso campo de pruebas para que las empresas tecnológicas exploren nuevas ideas, materiales novedosos y diseños experimentales sin la inmensa presión de las ventas inmediatas.

Estas creaciones permiten a los fabricantes medir la reacción del público y de los medios de comunicación ante innovaciones arriesgadas que podrían fracasar en un lanzamiento comercial tradicional.

Piensa en los autos conceptuales que se muestran en los grandes salones del automóvil. Rara vez se fabrican tal cual, pero sus líneas de diseño aerodinámicas o sus nuevas funciones de seguridad terminan integrándose en los vehículos comerciales cinco o seis años después.

De la misma manera, una laptop conceptual ayuda a los ingenieros a resolver problemas técnicos complejos y empujar los límites de lo que es posible en la actualidad. Aunque el ThinkBook Modular AI PC Concept nunca llegue a las estanterías de las tiendas, es muy probable que sus puertos intercambiables o su ingenioso formato de doble pantalla terminen apareciendo en las computadoras portátiles que todos compraremos en el futuro cercano. Estos prototipos marcan el rumbo de la industria y nos permiten soñar con las herramientas que facilitarán nuestra vida en los próximos años.mashable+2

