México anuncia inicio de negociaciones bilaterales con EE.UU. para revisar el T-MEC

La Secretaría de Economía de México informó este jueves sobre el inicio de las discusiones bilaterales con Estados Unidos para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), precisó que el primer encuentro de negociadores se llevará a cabo en dos semanas.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, anunció en redes sociales que se alcanzó un acuerdo con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, para comenzar las negociaciones comerciales a partir de la semana del 16 de marzo.

“Vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración de esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro”, explicó el funcionario.

En un comunicado posterior, la dependencia del Gobierno mexicano detalló que las futuras conversaciones son el primer paso para acometer la revisión del T-MEC y “garantizar los beneficios” del acuerdo comercial.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

¿Cuándo será el primer encuentro?

El primer encuentro entre los negociadores de ambos países será el 16 de marzo, pero ambas delegaciones se reunirán de “manera regular” de cara a la revisión conjunta prevista para este año.

Aunque el acuerdo implica también a Canadá, las autoridades mexicanas detallaron que la reunión será bilateral con Estados Unidos, sin precisar cómo y cuándo negociarán con el Gobierno canadiense.

El inicio de las conversaciones sobre el T-MEC ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha planteado sus dudas acerca del futuro del pacto acordado en 2020.

México y Canadá han destacado los beneficios del pacto y su intención de continuarlo frente a las críticas de Turmp.

