Se abre un portal de prosperidad para 3 signos zodiacales por 72 horas

Un inusual portal de prosperidad se activa a partir de este jueves 5 de marzo abriendo un ciclo trascendental para algunos signos del zodiaco.

Según astrólogos, este evento ocurre gracias a la alineación entre el Sol, Júpiter y Mercurio generando una energía cósmica que no se había manifestado con tanta claridad desde 2008.

Este portal astrológico permanecerá activo durante solo 72 horas, por lo que quienes sepan aprovecharla podrían recibir propuestas inesperadas, avances profesionales o nuevas fuentes de ingresos, dijo el portal Ask Astrology.

Estos expertos en astrología señalan que Capricornio, Aries y Virgo serán los signos más favorecidos por esta vibración cósmica que impulsa el crecimiento, el éxito y la abundancia.

¿Qué es el portal astrológico del 5 de marzo?

Este portal se produce cuando el Sol forma un trígono de 120° con Júpiter, el planeta asociado con la expansión, la abundancia y la fortuna.

Mientras esta alineación se activa, Mercurio, actualmente retrógrado en Piscis, también influye en el sector profesional.

Esta combinación energética crea lo que los astrólogos llaman “un reinicio del ciclo profesional de nueve años”, oportunidad ideal para tomar decisiones importantes relacionadas con la carrera, negocios o proyectos personales.

Además, durante este periodo pueden aparecer señales del universo en forma de sincronicidades y números repetidos, como 3, 11 o 33, que simbolizan crecimiento y guía espiritual.

Los 3 signos que recibirán la energía de prosperidad

No todos los signos sentirán esta vibración con la misma intensidad.

De acuerdo con los cálculos astrológicos de los expertos de Ask Astrology, tres signos serán los principales beneficiados de este portal energético.

1. Capricornio

Capricornio será uno de los grandes protagonistas de esta alineación.

Su disciplina natural y enfoque estratégico se combinarán con la energía expansiva de Júpiter creando una oportunidad extraordinaria de crecimiento.

Entre el 5 y el 12 de marzo, los Capricornio podrían experimentar nuevas responsabilidades laborales, propuestas para liderar, incrementos salariales o reconocimiento profesional.

Los astrólogos estiman que existe una alta probabilidad de avances importantes en la carrera durante estos días.

2. Aries

Para Aries, el portal del 5 de marzo activa una fuerte energía impulsada por Marte, su planeta regente.

Esta combinación puede traer ideas repentinas, proyectos nuevos o propuestas inesperadas que podrían marcar un cambio importante en su camino profesional.

Muchos Aries podrían recibir oportunidades laborales inesperadas, propuestas nuevas de negocio o se les vendrá una idea para tener otros ingresos.

Sin embargo, los astrólogos advierten que el principal desafío de Aries será evitar actuar impulsivamente.

3. Virgo

Virgo también recibirá un fuerte impulso gracias a la influencia directa de Mercurio, su planeta regente.

Esta energía puede revelar habilidades o talentos que el signo ha subestimado durante años, especialmente aquellos relacionados con proyectos paralelos o emprendimientos.

Según los astrólogos, esta alineación podría traer para los de este signo ascensos laborales, proyectos rentables o el reconocimiento que han estado esperando.

El periodo más favorable para ver resultados podría extenderse hasta 21 días después del portal.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un portal energético en astrología?

Es un momento en el que ciertas alineaciones planetarias generan una energía especial que favorece cambios, oportunidades o transformaciones personales.

¿Cuánto dura el portal de prosperidad del 5 de marzo?

La energía principal del portal estará activa durante 72 horas, aunque algunos efectos pueden sentirse varios días después.

¿Solo Capricornio, Aries y Virgo recibirán beneficios?

No necesariamente. Otros signos también podrían sentir cambios positivos, pero estos tres tienen la influencia más fuerte de la alineación.

¿Qué planeta está asociado con la prosperidad?

En astrología, Júpiter es el planeta que simboliza la abundancia, la expansión y la buena fortuna.

¿Cómo saber si el portal está influyendo en mi vida?

Algunas señales pueden incluir oportunidades inesperadas, ideas nuevas, encuentros importantes o sincronicidades como números repetidos.

