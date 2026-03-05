Stellantis lanza financiamiento al 0% en Jeep, Ram y Dodge

Comprar un auto nuevo en Estados Unidos podría ser mucho más fácil en los próximos meses. Stellantis decidió mover fuerte sus fichas comerciales con una campaña que apunta directamente al bolsillo de los consumidores y que llega con una combinación poco común de beneficios financieros.

La compañía anunció una estrategia especial para impulsar las ventas de sus marcas estadounidenses. Chrysler, Dodge, Jeep y Ram forman parte de esta iniciativa, que llega con financiamiento al 0% de interés en modelos seleccionados y otros incentivos pensados para atraer compradores en un contexto de tasas todavía elevadas para créditos automotrices.

La campaña se conoce como “Declaración de Ofertas” y estará disponible por tiempo limitado en concesionarios de todo el país. El plan combina incentivos financieros, marketing con tintes patrióticos y una serie de ediciones especiales que se irán revelando durante los próximos meses.

Un incentivo financiero difícil de ignorar

El corazón de esta estrategia es el financiamiento con 0% de interés para determinados vehículos de las marcas participantes. En la práctica, esto significa que los compradores pueden financiar su auto sin pagar intereses, algo que se vuelve especialmente atractivo cuando los préstamos automotrices suelen tener tasas considerablemente más altas.

A ese beneficio se suman otros incentivos que buscan facilitar todavía más la compra. Stellantis cubrirá el impuesto sobre las ventas en ciertos modelos elegibles y además permitirá comenzar a pagar hasta 90 días después de adquirir el vehículo.

Para muchos clientes, esa combinación puede marcar la diferencia entre esperar o concretar la compra de inmediato. El beneficio también resulta particularmente atractivo en estados donde los impuestos sobre los vehículos suelen ser elevados.

Una campaña ligada a un momento histórico

La iniciativa no aparece por casualidad en el calendario. Stellantis decidió vincular la campaña con las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La empresa incluso estableció una alianza con America250, la comisión encargada de coordinar los eventos conmemorativos que culminarán el 4 de julio de 2026.

Tim Kuniskis, CEO de Ram y responsable de las marcas estadounidenses dentro de Stellantis en Norteamérica, explicó el espíritu de la iniciativa. “Si el país celebra la independencia y la libertad, ¿por qué no dar a los clientes la libertad de elegir entre no pagar intereses o no pagar impuestos?”.

El ejecutivo considera que el aniversario representa una oportunidad ideal para conectar con los consumidores estadounidenses y reforzar el vínculo entre las marcas del grupo y su identidad nacional.

Llegan las ediciones especiales America250

La estrategia comercial también incluye el lanzamiento de versiones especiales llamadas America250. Estas variantes se presentarán de forma progresiva entre marzo y junio.

El calendario comienza con Ram, que estrenará un paquete de apariencia exclusivo llamado Ram America250 Appearance Package. Este incluirá emblemas especiales, detalles de diseño diferenciados y una producción limitada pensada para coleccionistas y fanáticos de la marca.

Las otras marcas del grupo también tendrán sus propias interpretaciones. Jeep, Dodge y Chrysler preparan versiones con elementos estéticos adaptados al carácter de cada modelo.

Aunque Stellantis todavía no ha mostrado oficialmente el diseño final de estos paquetes, se espera que incluyan referencias visuales a la historia estadounidense, con detalles inspirados en la bandera y el aniversario número 250 del país.

