“¡Cállate el hocico!”: Niurka Marcos explota contra Imelda Tuñón y la acusa de dañarse a sí misma

En un reciente encuentro con la prensa, Niurka Marcos volvió a ser el centro de atención tras lanzar contundentes declaraciones contra Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, en medio de la creciente polémica que envuelve a la familia Figueroa tras la muerte del cantante Julián Figueroa.

La actriz y bailarina cubana no se guardó nada al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de Tuñón y la situación actual de la familia. Con su característico estilo directo y sin filtros, Niurka sentenció: “¡Que se calle el hocico! O sea, ¡ya deja de drogarte! Cállate ya el put hocico y sigue tu vida”, palabras que han generado un intenso debate en redes sociales y programas de espectáculos.

“Ella es peor enemiga de ella misma”

Niurka fue más allá en sus críticas al señalar que Tuñón solo está perjudicándose con sus propias acciones y declaraciones públicas.

“Ella es la peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita”, enfatizó la vedette, quien además citó una frase de su religión para advertir a la joven: “Caerás por tu propia cabeza, niña. Caerás por tu propia cabeza”.

Uno de los puntos más sensibles que abordó Niurka fue la exposición mediática del menor hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. La artista cuestionó duramente que el conflicto familiar haya trascendido de una manera que afecta al niño: “No le interesa para nada, porque embarrar, sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ¡ya cállate!“

Las palabras de Niurka Marcos se dan en medio de semanas de intensa polémica entre Imelda Tuñón y la familia de Maribel Guardia. Desde la muerte de Julián Figueroa, han circulado audios, testimonios y declaraciones cruzadas en medios y redes sociales, alimentando la controversia tanto por las circunstancias del fallecimiento del cantante como por la custodia y bienestar de su hijo.

Imelda Tuñón señaló públicamente a distintos integrantes de la familia Figueroa-Guardia, y en más de una oportunidad ha rectificado que no quiere tener ningún tipo de acercamiento con su exsuegra.

