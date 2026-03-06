Creadores de Pokémon estallan contra el gobierno por ligar el slogan de MAGA a uno de sus videojuegos

La compañía responsable de la franquicia de Pokémon se mostró en contra de que la administración Trump haya utilizado a uno de sus videojuegos para promover el slogan de MAGA, lo cual considera inadecuado, pues ni siquiera la consultaron anticipadamente.

A través de una publicación compartida tanto en Instagram como en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la Casa Blanca compartió una imagen alusiva a la portada del nuevo videojuego “Pokémon Pokopia”, pero lo controversial fue que le agregó la leyenda “Make America Great Again”, frase popularizada por Donald Trump desde su campaña en busca a la presidencia, en 2016.

En el posteo también destaca la palabra MAGA, una pequeña bandera estadounidense y la imagen de un rayo, ícono referencial del Pikachu, personaje de Pokémon.

Aunque Washington no ofreció ninguna explicación sobre el motivo de haber echado mano del concepto visual de “Pokémon Pokopia”, al ser el juego tan popular entre los jóvenes estadounidenses allí radica la razón para buscar conectarse con esos posibles votantes.

Sin embargo, The Pokémon Company International emitió un comunicado para marcar distancia de las políticas implementadas por el actual gobierno estadounidense, el cual enfatiza en ningún momento buscó un acercamiento solicitando el permiso respectivo para hacer uso de una imagen alusiva al producto desarrollado por la multinacional con sede central en Tokio, Japón.

“Tenemos conocimiento de contenido social reciente que incluye imágenes asociadas con nuestra marca. No participamos en su creación ni distribución, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual. Nuestra misión es unir al mundo, y esta misión no está afiliada a ninguna postura ni agenda política”, indica parte de la misiva.

Donald Trump continúa impulsando el slogan MAGA como lo hizo por primera vez en 1996. (Crédito: Seth Wenig / AP)

Cabe señalar que, en septiembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó la canción principal de “Pokémon” para musicalizar un video donde se observa a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llevando a cabo algunas detenciones de extranjeros carentes de estatus legal radicando en territorio estadounidense.

La producción tenía un subtítulo con la frase “Hay que atraparlos a todos”, eslogan de la franquicia Pokémon.

Por si esto fuera poco, los rostros de algunas de las personas detenidas aparecían representadas en tarjetas de juego muy similar al concepto Pokémon.

A pesar de que The Pokémon Company International argumentó que no la consultaron para hacer utilizar su material, a varios meses de distancia el controversial video continúa vigente en las cuentas oficiales del gobierno en redes sociales.

