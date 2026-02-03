Hombre con una gorra de MAGA ataca a estudiante en protesta contra ICE en Texas y desata una trifulca

Durante una protesta estudiantil contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Buda, una localidad ubicada al sur de Austin, en el centro de Texas, un hombre adulto usando una gorra de MAGA agredió a una adolescente, lo que desató una trifulca que involucró a varios estudiantes, de acuerdo con testigos presentes en el lugar.

El Departamento de Policía de Buda señaló en un comunicado que el incidente ocurrió durante una huelga estudiantil organizada el lunes 2 de febrero por alumnos de la escuela secundaria Moe y Gene Johnson, perteneciente al Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays (Hays CISD).

El altercado fue captado en video

Las autoridades informaron que fueron notificadas alrededor de la 1:30 p. m. sobre la protesta, que se desarrollaba a lo largo de la carretera RM 967. Agentes de varias corporaciones acudieron al lugar para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Cerca de las 3:00 p. m., la policía recibió reportes de una pelea en la intersección de RM 967 y FM 1626. Según el comunicado oficial, una menor que se encontraba en la acera discutía verbalmente con un hombre adulto que estaba dentro de un vehículo, y la discusión escaló hasta convertirse en un altercado físico en el que intervinieron varias personas.

Tanto la menor como el adulto ya fueron identificados, pero no se han realizado arrestos y el caso continúa bajo investigación.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la menor en el suelo mientras varios jóvenes intervienen para apartar al hombre, a quien se observa retirándose posteriormente hacia su vehículo entre gritos e insultos. En algunas grabaciones, se aprecia que el hombre portaba una gorra roja con el lema MAGA, aunque las autoridades no han atribuido el conflicto a una motivación política específica.

La policía indicó que no está claro qué originó la discusión inicial, ni por qué el adulto descendió de su vehículo.

Posición del distrito escolar

Un portavoz de Hays CISD confirmó que el distrito está al tanto del incidente, pero aclaró que ocurrió fuera del campus, por lo que la investigación está a cargo de la policía. También precisó que el hombre involucrado no es empleado ni docente del distrito.

En un comunicado, Hays CISD subrayó que las protestas no fueron autorizadas y que abandonar clases sin permiso viola las normas del distrito, por lo que los estudiantes que participaron enfrentarán ausencias injustificadas y posibles sanciones disciplinarias.

“El distrito no participa ni promueve actividades políticas. Nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes”, indicó la institución.

Las manifestaciones en Buda forman parte de una ola de protestas estudiantiles en el centro de Texas, realizadas en rechazo a las operaciones de ICE. Según Hays CISD, al menos 500 estudiantes de cinco planteles participaron en las huelgas del lunes.

El gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton anunciaron investigaciones sobre los distritos escolares que permitieron las huelgas.

