El aumento de precios impulsa a los latinos a votar en busca de un cambio de partido en Texas

Preocupados y hasta molestos por el incremento que han experimentado la mayoría de los productos y servicios desde el regreso de los republicanos al gobierno, miles de responsables de familias latinas residentes en Texas acudieron a las urnas hace unos días con el objetivo de apostar por una propuesta distinta para sacar adelante al estado de la “Estrella Solitaria”.

Los resultados de algunas encuestas realizadas por TelevisaUnivision mostraron que, a diferencia de las elecciones generales efectuadas en 2024, se incrementó la participación demócrata en las urnas, especialmente en los 64 distritos del estado con mayoría latina.

Un tema común entre las personas que acudieron a sufragar fue la asequibilidad, pues en los últimos meses se ha comprometido su capacidad económica para adquirir bienes o servicios esenciales como agua, vivienda o salud.

En respaldo de aspirantes comprometidos a garantizarles su estabilidad financiera, los votantes demócratas regresaron para presionar a los conservadores con la posibilidad latente de producir un cambio en los puestos de elección popular llegado el momento clave.

De acuerdo con los sondeos de opinión mencionados, 76% las personas que emitieron su voto coincidieron en señalar al costo de vida y a la inflación como su problema principal.

Asimismo, 69% se inclinaron por señalar al acceso y los costos de la atención médica como otras de sus preocupaciones; en tanto que 67% citó a los empleos y los salarios.

Un amplio sector de personas en Texas protestas en contra de las políticas promovidas desde la Casa Blanca. (Crédito: Julio Cortez / AP)

La lista de inquietudes externadas por los ciudadanos se completó con 65% de personas citando a la asequibilidad de la vivienda como un tema que les angustia.

Es de llamar la atención que, 75% de los votantes, coincidieron en indicar que la administración de Trump no se está enfocando lo suficiente en lograr una disminución de los precios al consumidor, lo cual podría ser castigado por los latinos en la boleta electoral llegado el momento.

Con base a la información obtenida mediante las encuestas, a través de un comunicado, Bridget Gonzalez, portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), llegó a la conclusión de que, si la tendencia continúa, en noviembre la comunidad latina podría cambiar el destino de los republicanos al negarles su voto.

“Los votantes siguen sintiendo el dolor de los altos costos; los alimentos, los servicios públicos, el alquiler y los productos cotidianos son demasiado caros para las familias trabajadoras. Esta lucha diaria motivó a los votantes latinos a votar en las primarias de Texas y los motivará a despedir a los republicanos en noviembre”, indicó.

Sigue leyendo:

• Ken Paxton, fiscal general de Texas, no abandonará contienda por escaño a pesar de ultimátum de Trump

• Talarico da la sorpresa y derrota a Crockett en las primarias demócratas

• Bobby Pulido gana primaria demócrata en Texas y desafiará a republicana Mónica de la Cruz