Nancy Mace le tunde a Kristi Noem al afirmar que desperdició millones de dólares del DHS

Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, está convencida que Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional, desperdició decenas de millones de dólares de dicha agencia federal y por lo tanto destituirla fue lo más correcto.

El jueves por la mañana, Donald Trump dio a conocer que la conservadora de Dakota del Sur sería removida de su cargo como responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Aunque el magnate neoyorquino le atribuyó un buen desempeño a Noem durante más de un año, la presión ejercida por sus detractores atribuyéndole una mala gestión y excesivos gastos en su cruzada antinmigrantes, terminaron forzando su remoción.

Durante los meses de gestión de Kristi Noem al frente del DHS se incrementaron los gastos de la agencia federal. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De hecho, una serie de cuestionamientos emitidos por su compañero de partido John Kennedy, senador por Luisiana, sobre la presunta asignación de una campaña publicitaria de $220 millones de dólares a una empresa dirigida por el esposo de Tricia McLaughlin, exvocera del DHS, terminaron por detonar la renmoción de Noem.

Al respecto, Nancy Mace respaldó la decisión del mandatario de la nación de marcar uno de los cambios más controversiales en su gabinete.

“No tenía idea de cuánto dinero, cientos de millones de dólares, había desperdiciado Kristi Noem en sus relaciones públicas personales para todos esos anuncios de televisión que se transmiten por todo el país y que no tienen nada que ver con la deportación de inmigrantes ilegales. Así que espero con ilusión el nuevo liderazgo y que el presidente Trump sea aún más eficaz con mejores líderes dentro del DHS. Creo que esta fue la decisión correcta”, señaló.

Incluso, la actual representante de Carolina del Sur insinuó que podría justificarse una hipotética investigación sobre el rol desempeñado por Noem para tratar de erradicar el fenómeno de la inmigración desordenada.

“Ahora que tengo más información, creo que debemos volver a una posible citación para ella a través del Comité de Supervisión.

No creo que se aleje de esto, y no debería hacerlo, porque como republicanos, debemos exigirnos cuentas porque el presidente Trump está tratando de restablecer la confianza en nuestras instituciones, en el Congreso, en la Casa Blanca”, subrayó.

Por el momento, en Washington se pretende que Kristi Noem asuma un nuevo reto como enviada especial para ” El Escudo de las Américas”.

