Arrestan a jugadora de la WNBA por presunta agresión contra seguridad de un club en Miami

La jugadora de la WNBA, Arike Ogunbowale, integrante de las Dallas Wings, fue detenida en la madrugada del viernes en Miami tras ser acusada de agredir a un miembro del equipo de seguridad de un club nocturno. El incidente ocurrió horas después de que la basquetbolista participara en la celebración del título obtenido en la liga femenina de baloncesto 3×3 conocida como Unrivaled.

De acuerdo con reportes policiales citados por el New York Post, la jugadora fue arrestada poco después de las 4:20 de la madrugada, hora local. Las autoridades señalaron que el episodio ocurrió en el club nocturno E11even, ubicado en la ciudad de Miami.

ARIKE OGUNBOWALE WAS ARRESTED MOMENTS AFTER THIS https://t.co/9uUZmi8MAH — Dallas Nation (@TheDallasNation) March 6, 2026

Según la información disponible, Ogunbowale se encontraba saliendo del establecimiento junto con otras personas cuando fue escoltada por personal de seguridad debido a un suceso no relacionado con ella. Durante ese proceso, habría golpeado a uno de los integrantes del equipo de seguridad.

Tras la detención, la basquetbolista fue trasladada por las autoridades y posteriormente liberada bajo fianza. El caso quedó registrado como un cargo de agresión menor en primer grado.

Celebración tras un título y reacción de los equipos

El incidente se produjo en un contexto de celebración para la jugadora. Ogunbowale había participado en la final de la segunda edición de Unrivaled, una competición de baloncesto femenino en formato 3 contra 3, en la que su equipo, las Mist, se proclamó campeón.

La plantilla del conjunto campeón incluye a varias figuras reconocidas de la WNBA, entre ellas Breanna Stewart, Veronica Burton, Allisha Gray y Alanna Smith.

Imágenes difundidas en redes sociales por otras jugadoras mostraban a Ogunbowale celebrando la conquista del torneo en el club nocturno de Miami. Uno de los videos fue compartido por Paige Bueckers, quien es compañera de la jugadora en las Dallas Wings.

Tras conocerse la detención, la franquicia texana emitió un breve comunicado dirigido a los medios de comunicación. En el mensaje, el equipo indicó que está “en proceso de recopilar más información”.

La liga Unrivaled también se pronunció sobre lo sucedido. En su declaración, la organización explicó que “tiene conocimiento de un incidente que involucra a Arike Ogunbowale” y añadió que está “recopilando información adicional”, mientras mantiene contacto con la jugadora y con sus representantes.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el proceso legal o posibles medidas disciplinarias relacionadas con el incidente.

