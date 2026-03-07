Dillon Brooks detenido por sospecha de conducción bajo influencia de alcohol

El alero de los Phoenix Suns, Dillon Brooks, fue arrestado durante la madrugada del 6 de marzo en Scottsdale, Arizona, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según informó el Departamento de Policía de Scottsdale. El incidente ocurrió mientras el jugador se encuentra fuera de las canchas por una lesión en la mano izquierda.

De acuerdo con el reporte policial, Brooks, de 30 años, fue detenido alrededor de la 1:00 de la madrugada en Scottsdale Road, al sur de Thunderbird Road. Tras la intervención de los agentes, fue trasladado a prisión y liberado algunas horas después, poco después de las 3:00 de la mañana.

El caso se produjo en un momento en el que el basquetbolista no está participando en partidos con su equipo debido a una fractura en la mano izquierda sufrida el 21 de febrero durante la victoria de Phoenix frente al Orlando Magic.

BREAKING: Here is the body cam footage of Dillon Brooks' arrest early this morning.



There are 4 clips.

1. officer says "it smells like a dispensary in your car"

2. officer says "What is wrong with your hand"

3. Brooks blows a 0

4. Brooks comments on the officer's driving pic.twitter.com/pEX0BpK3K0 — Griffin S. DeMarrais (@GDeMarraisTV) March 7, 2026

Según el medio TMZ, durante el procedimiento el jugador mantuvo una actitud colaborativa. “Nos dijeron que se mostró respetuoso y cooperativo antes de ser liberado”.

La reacción del equipo y el contexto deportivo

Tras conocerse la detención, los Phoenix Suns emitieron un breve comunicado sobre la situación. “Estamos al tanto de la situación de Dillon Brooks y estamos recopilando más información”, indicó la organización. “No tenemos más comentarios por el momento”.

El jugador atraviesa su primera temporada con el equipo de Phoenix y hasta ahora ha sido titular en todos los partidos que ha disputado. Antes de la lesión, Brooks acumulaba promedios de 21.2 puntos y 3.7 rebotes en 50 encuentros, cifras que representan el mejor registro estadístico de su carrera.

La lesión en la mano izquierda lo ha mantenido fuera de actividad durante los últimos cinco partidos del equipo. Las estimaciones médicas indicaban un periodo de recuperación de entre cuatro y seis semanas, por lo que su regreso a la duela podría producirse a comienzos de abril.

La temporada regular de la NBA concluye el 12 de abril, por lo que el calendario deja un margen limitado para su reincorporación antes del cierre de la fase regular.

A lo largo de su trayectoria profesional, Brooks ha disputado 542 partidos en la liga, 515 de ellos como titular, con promedios de carrera de 14.8 puntos, 3.3 rebotes y 2.0 asistencias. Antes de llegar a Phoenix jugó para los Memphis Grizzlies entre 2017 y 2023 y posteriormente para los Houston Rockets entre 2023 y 2025.

Hasta el momento, la franquicia no ha emitido comentarios adicionales sobre el arresto mientras continúa reuniendo información sobre lo ocurrido.

Sigue leyendo:

· NBC sorprende por estética nostálgica de la NBA

· Stephen Curry volverá a la competencia de triples de la NBA en 2027

· Shaquille O’Neal destaca el aporte de los latinos en la NBA