Obispo de California acusado de delitos financieros fue arrestado en el aeropuerto cuando pretendía huir

Emanuel Shaleta, una figura de alto rango de la Iglesia Católica de San Pedro Apóstol en California, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando presuntamente intentaba salir de Estados Unidos, tras una investigación por malversación de fondos y lavado de dinero que también expuso un historial de visitas a un club nocturno en Tijuana.

Las autoridades del condado de San Diego informaron que el religioso enfrenta ocho cargos por malversación, ocho por lavado de dinero y un agravante por delito grave de cuello blanco. El arresto ocurrió luego de una investigación de varios meses realizada por la unidad de fraudes de la Oficina del Sheriff.

Según el sitio LatinUs, el caso comenzó a investigarse formalmente después de que representantes de la iglesia entregaran a las autoridades documentos que sugerían irregularidades financieras relacionadas con recursos de la parroquia.

De acuerdo con las autoridades, el sheriff fue contactado en agosto de 2025 por un representante de la Iglesia Caldea de San Pedro, quien proporcionó declaraciones y documentación que apuntaban a una posible malversación dentro de la institución religiosa.

Las pesquisas preliminares derivaron en una investigación completa por parte de la unidad especializada en fraudes. Como parte del proceso, contadores forenses revisan registros financieros de la diócesis para determinar el destino de recursos que habrían sido desviados.

El caso tomó mayor relevancia después de que el medio católico de investigación The Pillar publicara un reportaje que señalaba posibles irregularidades en el manejo de dinero proveniente de pagos de alquiler de propiedades pertenecientes a la iglesia.

🚨Chaldean Catholic Bishop Arrested at San Diego Airport on Felony Charges



Bishop Emanuel Hana Shaleta, leader of a prominent U.S.

Chaldean Catholic diocese, was taken into custody Thursday at San Diego International Airport while attempting to board an international flight.… pic.twitter.com/eCEARlfBNJ — Amy Leigh (@IAmyLeigh) March 6, 2026

Según esa investigación periodística, parte de esos fondos habría sido utilizado para gastos personales y posteriormente reemplazado con recursos destinados a obras de caridad. La cantidad de dinero sin justificar supera los 427,000 dólares, aunque algunas estimaciones señalan que el monto total podría acercarse al millón de dólares.

En paralelo, documentos revisados durante las investigaciones señalan que el Vaticano ordenó en julio de 2025 una indagatoria interna sobre Shaleta. La investigación fue delegada al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez.

Como parte de ese proceso, un investigador privado siguió al religioso desde San Diego hasta Tijuana, donde presuntamente visitaba con frecuencia un club nocturno conocido como Hong Kong Gentlemen’s Club, de acuerdo con New York Post.

El reporte señala que el sacerdote dejaba su vehículo en el estacionamiento del establecimiento y utilizaba un servicio de transporte para ingresar al lugar. El seguimiento documentó visitas recurrentes, en ocasiones varias veces por semana, aunque posteriormente la frecuencia habría disminuido a solo algunas veces al mes después de que se le cuestionó al respecto.

El club nocturno se encuentra en una zona que ha sido señalada durante años por organizaciones civiles y autoridades por problemas relacionados con la explotación sexual y la trata de personas, aunque en el caso del obispo no se han presentado acusaciones de participación en ese tipo de actividades.

El informe del investigador también describió la relación cercana entre Shaleta y una mujer con la que comparte una cuenta bancaria. De acuerdo con los registros, ambos se conocieron cuando trabajaban en una iglesia en Michigan y mantuvieron contacto después de que el religioso fue trasladado a Toronto y posteriormente a San Diego.

El seguimiento documentó que el obispo tenía acceso a la vivienda de la mujer mediante un sistema de seguridad electrónico, mientras que ella también utilizaba llaves para ingresar a la residencia del religioso. Según el reporte, ambos pasaban largos periodos de tiempo juntos.

El mismo informe menciona que el obispo fue visto en diversas ocasiones a solas con los hijos de la mujer, en una relación descrita como cercana y familiar.

Tras la publicación de estas investigaciones, Shaleta presentó una carta de renuncia al Vaticano en enero pasado. Sin embargo, reportes posteriores indicaron que el religioso continuaba participando en actividades litúrgicas semanas después.

Un sacerdote de la iglesia habló brevemente con NBC 7 y reconoció que los feligreses estaban al tanto del informe publicado en internet, aunque evitó comentar sobre el contenido de las acusaciones o el impacto dentro de la comunidad.

Mientras tanto, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego indicó que el caso penal continúa en desarrollo y pidió a cualquier persona con información adicional que se comunique con las autoridades.

Shaleta permanece detenido en la Cárcel Central de San Diego con una fianza fijada en 125,000 dólares. Además, el tribunal ordenó revisar el origen de cualquier dinero utilizado para pagar la fianza, con el objetivo de garantizar que no provenga de actividades ilícitas.

Sigue leyendo:

– Informe revela que 75 clérigos de Rhode Island cometieron abusos contra más de 300 menores durante décadas.

– Pastor de Florida es acusado de agredir sexualmente a dos niñas en la iglesia.