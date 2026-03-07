Qué hacer si abren cuentas a tu nombre: pasos para actuar rápido
Qué hacer si alguien abre cuentas a tu nombre en EE. UU.: pasos para detectar robo de identidad, reportarlo y proteger tu crédito
Descubrir que alguien abrió una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o servicio financiero usando tu identidad puede ser una señal de robo de identidad, un problema que afecta a millones de personas cada año en Estados Unidos. Actuar con rapidez es clave para limitar daños financieros y evitar que el fraude se extienda a otras cuentas.
Si sospechas que alguien utilizó tu información personal sin autorización, hay varios pasos recomendados por autoridades de protección al consumidor que pueden ayudarte a recuperar el control.
Confirma la actividad sospechosa
El primer paso es revisar cuidadosamente tus estados de cuenta, reportes de crédito y cualquier notificación financiera reciente. A veces el fraude se detecta cuando aparece una tarjeta de crédito desconocida, un préstamo que no solicitaste o cargos extraños en tu historial.
También es recomendable revisar tu reporte de crédito, donde suelen aparecer nuevas cuentas abiertas a tu nombre. Detectar estas señales temprano puede evitar que el fraude crezca.
Coloca una alerta de fraude en tu crédito
Si confirmas o sospechas que alguien usó tu identidad, puedes solicitar una alerta de fraude en tu historial crediticio. Esta medida obliga a los prestamistas a verificar tu identidad antes de aprobar nuevas líneas de crédito.
Las alertas de fraude son gratuitas y generalmente se pueden solicitar a través de las principales agencias de crédito. Esto ayuda a prevenir que el delincuente abra más cuentas a tu nombre.
Reporta el robo de identidad a las autoridades
En Estados Unidos, el robo de identidad se puede reportar oficialmente a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a través del sitio IdentityTheft.gov. Este portal permite crear un plan de recuperación personalizado y generar un informe que puede ayudarte a disputar cuentas fraudulentas.
Tener un registro oficial facilita también la comunicación con bancos, prestamistas y agencias de crédito.
Contacta a las instituciones financieras involucradas
Si detectas cuentas abiertas de forma fraudulenta, comunícate directamente con el banco o empresa que emitió el crédito. Explica que se trata de un posible caso de robo de identidad y solicita el cierre o congelamiento de la cuenta.
Las instituciones financieras suelen tener departamentos especializados en fraude que pueden iniciar una investigación y eliminar cargos no autorizados.
Considera congelar tu crédito
Otra medida de protección es congelar tu crédito. A diferencia de la alerta de fraude, el congelamiento bloquea el acceso a tu reporte crediticio, lo que impide que se abran nuevas cuentas hasta que tú lo desbloquees.
Esta opción es gratuita y se puede activar en las principales agencias de crédito en Estados Unidos.
Mantén vigilancia sobre tus cuentas
Después de reportar el incidente, es importante seguir monitoreando tus cuentas y reportes de crédito durante los meses siguientes. El robo de identidad a veces ocurre en varias etapas, por lo que mantenerse alerta ayuda a detectar nuevos intentos de fraude.
Revisar regularmente estados de cuenta, activar alertas bancarias y proteger tu información personal puede reducir el riesgo de futuros incidentes.
