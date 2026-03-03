10 consejos para proteger tu Social Security Number del robo de identidad

El número de Seguro Social (Social Security Number o SSN) es uno de los datos más sensibles en Estados Unidos. Con él pueden abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, declarar impuestos falsos o incluso cometer fraudes en tu nombre. Para millones de latinos que trabajan, pagan impuestos o están construyendo historial crediticio, proteger este número es esencial. Saber cómo proteger tu número de Seguro Social en Estados Unidos puede evitarte pérdidas económicas, daños a tu crédito y largos procesos legales.

Evita llevar a todas partes tu tarjeta de seguro social. Aumentas el riesgo de perderla. Crédito: Charles-McClintock Wilson | Shutterstock

1. No lo lleves en tu cartera

Uno de los errores más comunes es cargar la tarjeta del Seguro Social en la billetera. Si pierdes la cartera o te la roban, tendrás que enfrentar un riesgo inmediato de fraude. Memoriza tu número y guarda la tarjeta en un lugar seguro en casa.

2. Compártelo solo cuando sea estrictamente necesario

No todas las empresas tienen derecho a solicitar tu SSN. Pregunta siempre por qué lo necesitan, cómo lo protegerán y si existe una alternativa. En muchos casos, pueden usar otro tipo de identificación.

3. Desconfía de llamadas y correos sospechosos

El phishing es una de las tácticas más utilizadas por estafadores. Ninguna agencia federal te pedirá tu número completo por teléfono o mensaje de texto sin verificación previa. La Administración del Seguro Social (SSA) advierte regularmente sobre este tipo de fraudes.

4. Protege tus documentos físicos

Declaraciones de impuestos, formularios laborales y documentos bancarios contienen tu SSN. No los deseches sin destruirlos adecuadamente. Usa una trituradora antes de tirar papeles sensibles.

5. Revisa tu reporte de crédito al menos una vez al año

Puedes solicitar gratuitamente tu reporte crediticio a través de AnnualCreditReport.com, el sitio autorizado en Estados Unidos. Revisar tu historial te permite detectar cuentas desconocidas o movimientos sospechosos a tiempo.

6. Activa alertas de fraude si sospechas actividad irregular

Si crees que alguien está usando tu número sin permiso, puedes colocar una alerta de fraude en tu historial crediticio. Esto obliga a los prestamistas a verificar tu identidad antes de aprobar nuevos créditos.

7. Evita redes WiFi públicas para trámites sensibles

Realizar trámites fiscales, bancarios o laborales en redes públicas aumenta el riesgo de interceptación de datos. Usa conexiones seguras y, de ser posible, una red privada.

8. Crea contraseñas fuertes y activa verificación en dos pasos

Muchas filtraciones comienzan por contraseñas débiles. Utiliza combinaciones únicas y activa autenticación de dos factores en cuentas bancarias, de impuestos y laborales.

9. Ten cuidado con formularios laborales y de alquiler

En Estados Unidos, empleadores y arrendadores legítimos pueden solicitar tu SSN, pero verifica siempre que estés tratando con una empresa real. Investiga la compañía antes de entregar información sensible.

El SSN es necesario para una gran cantidad de trámites en Estados Unidos. Crédito: Mehaniq | Shutterstock

10. Actúa de inmediato si eres víctima

Si confirmas robo de identidad, repórtalo ante la Federal Trade Commission a través de IdentityTheft.gov. También contacta a los burós de crédito y considera presentar un reporte policial. Actuar rápido puede limitar el daño financiero.

Proteger tu número de Seguro Social en Estados Unidos no es opcional: es una necesidad. Este dato es la llave de tu identidad financiera y legal. Adoptar medidas preventivas, revisar regularmente tu crédito y desconfiar de solicitudes sospechosas puede marcar la diferencia entre seguridad y un proceso largo de recuperación tras un fraude. La prevención siempre será tu mejor defensa frente al robo de identidad.

