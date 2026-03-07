Suspenden por 12 partidos a futbolista en Brasil por declaraciones machistas

Un tribunal disciplinario del fútbol brasileño sancionó con 12 partidos de suspensión al defensor Gustavo Marques, jugador del Red Bull Bragantino, por comentarios de carácter machista dirigidos a la árbitra Daiane Muniz tras un encuentro del Campeonato Paulista disputado el 21 de febrero.

La sanción fue anunciada después de que el futbolista criticara públicamente el arbitraje luego de la eliminación de su equipo frente a São Paulo en ese torneo estadual. Sus declaraciones provocaron una investigación disciplinaria que finalmente derivó en el castigo deportivo y en una multa económica.

Además de la suspensión, Marques deberá pagar una multa de $5,700 dólares. El castigo se suma a una medida previa tomada por su club, que decidió sancionarlo con el 50% de su salario, dinero que será destinado a una organización no gubernamental dedicada a apoyar a mujeres en situación vulnerable en la región de Bragança Paulista.

La suspensión no afectará su participación en todas las competencias. El castigo se aplicará únicamente a los torneos organizados por la Federación Paulista, por lo que el futbolista podrá seguir jugando en el Campeonato Brasileño. Sin embargo, la sanción implica que se perdería toda la fase de grupos del Paulista de 2027.

Las declaraciones que originaron la sanción

El episodio ocurrió después del partido en el que Bragantino quedó eliminado ante São Paulo. Durante sus críticas al arbitraje, Marques cuestionó la designación de la árbitra Daiane Muniz para dirigir el encuentro.

En su declaración, el defensor expresó: “Quiero hablar del arbitraje. No sirve que juguemos contra São Paulo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño. Creo que ella no fue honesta, el São Paulo tiene todo el mérito, por la camiseta y la tradición que tiene, creo que ella se inclinó por ellos porque, independientemente de la situación, el Red Bull (Bragantino) es grande, pero para ella el São Paulo fue más grande. Este partido es criterio de ella, porque no fue mujer”.

Las palabras del futbolista generaron una fuerte reacción y llevaron al proceso disciplinario que terminó con la sanción anunciada por el tribunal.

Posteriormente, Marques ofreció disculpas públicas dirigidas a la árbitra y a otras mujeres afectadas por sus comentarios. En su mensaje señaló: “Pedí perdón a Daiane y su asistente. Pido perdón a todas las mujeres. Estoy mal, triste. Mi esposa y mi madre ya me han insultado”.

El caso se suma a las medidas adoptadas tanto por la justicia deportiva como por el propio club tras la polémica generada por las declaraciones del jugador.

