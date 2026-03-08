Alertan por arenas movedizas en un parque cerca de Chicago: el suelo puede atrapar a visitantes

Los guardaparques del Indiana Dunes National Park, ubicado en el estado de Indiana y a lo largo de la costa sur del Lago Michigan, emitieron una advertencia para quienes visitan el área. El parque, que se encuentra aproximadamente a una hora de Chicago, es conocido por sus grandes dunas de arena, playas y senderos naturales. Cada año recibe millones de visitantes, especialmente durante la primavera y el verano.

Sin embargo, las autoridades recordaron que en algunos sectores pueden aparecer zonas de arena inestable, especialmente cerca de áreas húmedas o donde el agua se mezcla con sedimentos.

Por qué pueden aparecer arenas inestables en Indiana Dunes

Este fenómeno ocurre cuando la arena queda saturada de agua y pierde su estructura sólida. El resultado es una superficie que puede parecer firme, pero que se vuelve blanda cuando alguien pisa el lugar.

En parques como Indiana Dunes esto puede suceder en:

Zonas cercanas a lagunas o ríos.

Áreas de arena húmeda cerca del lago.

Sectores donde el agua subterránea aflora a la superficie.

Cuando el suelo pierde estabilidad, puede atrapar parcialmente las piernas de una persona, dificultando moverse o salir sin ayuda.

Un fenómeno poco común pero posible

Los guardaparques explican que los casos de personas atrapadas son raros, pero el fenómeno existe y puede presentarse en entornos donde hay arena fina y agua.

A diferencia de lo que muestran las películas, las arenas movedizas generalmente no hunden completamente a una persona, pero sí pueden inmovilizarla y generar una situación de riesgo si el visitante está solo o lejos de ayuda.

Un sistema de pasarelas de madera permite recorrer dunas de arena protegidas dentro de un parque natural. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Por eso las autoridades insisten en la importancia de mantenerse dentro de las áreas señalizadas.

Recomendaciones para quienes visitan el parque

Para reducir riesgos, los guardaparques recomiendan a los visitantes seguir algunas normas básicas:

Permanecer en senderos marcados.

Evitar caminar sobre arena húmeda cerca del agua.

No explorar zonas pantanosas o inestables.

Prestar atención a las indicaciones del parque.

La mayoría de los incidentes en áreas naturales ocurre cuando los turistas abandonan los caminos oficiales.

Un parque famoso por sus dunas

Indiana Dunes National Park es uno de los espacios naturales más visitados del Medio Oeste de Estados Unidos.

Sus dunas pueden alcanzar más de 50 metros de altura, y el parque combina playas, bosques, humedales y rutas de senderismo que atraen a excursionistas, fotógrafos y familias durante todo el año.

Justamente por su geografía basada en arena, los especialistas explican que el terreno puede cambiar con el tiempo y crear zonas donde el suelo se vuelve menos estable.

