Hispano arrestado por dirigir una red de pelea de perros en Los Ángeles

Un hispano fue arrestado como sospechoso de dirigir una red de peleas de perros y de posesión ilegal de armas de fuego en su casa en Hacienda Heights, en Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Central de California informó que Raymond Núñez, de 53 años, está acusado de exhibir, criar y entrenar de forma ilegal animales para peleas de perros en su domicilio al menos desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026.

The Dog Fighting and Animal Abuse Task Force, formed last year with federal and county prosecutors in Los Angeles, has made an arrest.



Raymond Nunez, 53, of Hacienda Heights, was arrested today on a federal criminal complaint charging him with buying, delivering, and possessing… pic.twitter.com/lENBw0kfcG — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) March 5, 2026

Los fiscales también informaron que Núñez poseía armas de fuego, lo que tenía legalmente prohibido después de una condena por delito grave en 1991 en el Tribunal Superior de Los Ángeles por la toma ilegal de un vehículo.

De acuerdo con la fiscalía, agentes federales ejecutaron el 3 de marzo una orden de allanamiento en el domicilio de Núñez, donde confiscaron varias cosas, entre las que se encuentran:

Un pitbull demacrado que sangraba y estaba encadenado a un cable en el patio.

que sangraba y estaba encadenado a un cable en el patio. Un pitbull con cicatrices , que estaba en una zona enjaulada ensangrentada.

, que estaba en una zona enjaulada ensangrentada. Una cuerda con una báscula para pesar perros .

. Una grapadora de piel y jeringas.

y jeringas. Un rifle de asalto estilo AK-47 y una escopeta.

y una escopeta. 10 armas de fuego en una caja fuerte en el dormitorio principal.

en una caja fuerte en el dormitorio principal. Varias cintas de correr para perros.

Agentes federales arrestaron a Núñez, quien fue acusado de comprar, entregar y poseer animales para una empresa de peleas de perros, además de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

“Una denuncia contiene alegaciones de que un acusado ha cometido un delito. Todo acusado se presume no culpable hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal”, dijeron los fiscales en su comunicado.

En caso de que sea declarado culpable, Raymond Núñez podría recibir una sentencia de hasta 10 años en una prisión federal.

“Este caso es parte del Grupo de Trabajo Federal, Estatal y Local sobre Peleas de Perros y Maltrato Animal encabezado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles, lanzado en 2025″, añadieron los fiscales.

En su comunicado, los fiscales mencionaron que este caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

