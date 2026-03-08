Ilia Topuria encabeza la cartelera oficial de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca

Luego de muchos rumores y especulaciones, las dudas quedaron aclaradas. La organización anunció la programación oficial para el evento denominado UFC Freedom 250, que se realizará en la Casa Blanca en Washington D.C. El histórico jardín sur de la sede presidencial albergará un octágono el próximo 14 de junio ante unos 5.000 espectadores.

Este espectáculo de la UFC Casa Blanca coincide con el 250 aniversario de Estados Unidos y el cumpleaños 80 del actual presidente de la nación norteamericana, Donald Trump.

THE OFFICIAL BOUT LIST FOR #UFCWhiteHouse



[ LIVE Sunday June 14 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/06d09Tm0jZ — UFC (@ufc) March 8, 2026

El combate estelar por el peso ligero

Ilia Topuria regresa a la competición para defender y unificar el título del peso ligero frente al estadounidense Justin Gaethje.

El peleador hispanogeorgiano llega como campeón invicto tras su victoria previa sobre Charles Oliveira por la vía del cloroformo.

Por su parte, Gaethje ostenta el cinturón interino de la división luego de superar a Paddy Pimblett en cinco asaltos de acción.

Duelo de titanes en el peso pesado

La pelea coestelar de la UFC Casa Blanca presenta el ascenso oficial de Alex Pereira a la categoría de los pesos pesados.

El brasileño buscará un tercer título en divisiones distintas al enfrentar al francés Ciryl Gane por el campeonato interino.

Esta transición de Pereira representa uno de los movimientos más esperados por los aficionados de la UFC Casa Blanca este año.

Estrellas confirmadas en la programación

Sean O’Malley vuelve a la acción para medirse contra Aimann Zahabi en un choque que busca definir retadores en el peso gallo.

Michael Chandler también tendrá actividad en el jardín presidencial al enfrentar al brasileño Mauricio Ruffy en un duelo de pegadores.

La profundidad de la UFC Casa Blanca se garantiza con la presencia de Bo Nickal, quien pondrá a prueba su invicto ante Kyle Daukaus.

Cierre de la cartelera especial

El programa de seis combates se completa con el enfrentamiento entre Diego Lopes y Steve García en la división de peso pluma.

La organización ha limitado el número de peleas para asegurar un ritmo televisivo fluido y adaptado al exclusivo entorno del evento.

Con Ilia Topuria como figura central, la UFC Casa Blanca pretende establecer un nuevo estándar en la producción de eventos deportivos globales.

