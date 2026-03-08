Niño con discapacidad fue brutalmente golpeado en una reunión de scouts en Ohio

La familia de un niño Scout de cinco años con discapacidad del desarrollo presentó una demanda después de que el menor sufriera graves lesiones al ser atacado por un niño mayor durante una reunión del grupo en una iglesia de Bowling Green, en el estado de Ohio.

Según la demanda, el incidente ocurrió el 4 de diciembre de 2025 durante una reunión del Pack 422 de los Boy Scouts of America en la First Christian Church.

¿Cómo ocurrió la agresión?

El niño, identificado en los documentos judiciales como D.R., participaba en una actividad recreativa con bolas de nieve artificiales cuando presuntamente fue atacado por otro menor de 12 años, identificado como L.C.

De acuerdo con el reclamo legal, el niño mayor golpeó a D.R. en la cabeza cuando este se agachó para recoger una de las bolas de nieve. Luego lo pateó en el estómago, lo derribó al suelo y finalmente pisoteó su pierna, provocándole una grave fractura en el fémur.

La madre del menor, Breanna Russell, relató que escuchó los gritos de su hijo mientras se desarrollaba el ataque.

“Lo escuché gritar por primera vez, y ese es un sonido que nunca olvidaré como madre”, dijo en declaraciones a medios locales.

El niño fue trasladado de urgencia al Wood County Hospital, donde los médicos diagnosticaron una fractura grave en el hueso del muslo. Al día siguiente fue sometido a una cirugía en la que se le implantaron clavos elásticos de titanio para estabilizar el fémur.

Según la demanda, el menor sufrió dolores intensos que requirieron morfina y otros analgésicos, además de permanecer con un yeso que limitó severamente su movilidad y le impidió asistir a la escuela durante su recuperación.

Líder del grupo salió a vapear durante el ataque

La familia sostiene que el ataque ocurrió mientras el líder del grupo Scout se encontraba fuera del edificio vapeando, lo que habría dejado a los niños sin la supervisión adecuada.

El reclamo legal también afirma que el presunto agresor tenía antecedentes de comportamiento violento hacia la víctima y que había sido advertido en múltiples ocasiones para que no lo agrediera.

Por ello, la familia decidió demandar a los Boy Scouts of America, al líder del grupo y al padre del menor acusado, alegando negligencia y falta de supervisión.

“Es un niño muy activo y feliz que estaba orgulloso de ser parte de los Cub Scouts”, afirmó Russell.

Los padres aseguran que su hijo podría enfrentar secuelas físicas permanentes, así como daños psicológicos derivados del ataque. El proceso judicial continúa en los tribunales mientras se evalúan las responsabilidades por lo ocurrido.

