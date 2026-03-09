Horóscopo: qué será de tu semana del 9 al 14 de marzo de 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Momento espectacular para concretar sueños. Logra materializar sus cambios internos y encara sus vínculos con máxima seriedad.

DINERO: Poco concentrado y desconectado de la realidad. Suerte en las ventas masivas y las tareas de servicio comunitario.

CLAVE DE LA SEMANA: Refuerce la atención para evitar la dispersión.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Sentirá que su entorno lo presiona o intenta manipularlo. No reaccionará bien ante las exigencias externas o los límites ajenos.

DINERO: Excelente desempeño en tareas grupales, redes y empresas. Se sentirá cómodo y productivo trabajando en equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Apóyese en sus amistades, le dan el equilibrio que le falta.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Etapa de agitada vida social. Si está en pareja, disfrutarán de salidas grupales; si está solo, conocerá gente nueva y divertida.

DINERO: Período ideal para entrevistas y ascensos. Logra cerrar con éxito esa operación comercial que esperaba.

CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche su carisma para abrir puertas al mundo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Sentirá el peso de la responsabilidad familiar. Momento oportuno para afianzar vínculos que antes resultaban inestables.

DINERO: Favorable para estudiar y definir vocaciones. Se multiplican viajes de negocios y contactos con el extranjero.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que lo abrumen las carencias, valore lo que tiene.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Idealismo a flor de piel. Verá a su pareja como su guía espiritual. Posibles romances con extranjeros o durante un viaje.

DINERO: Las finanzas evolucionan, pero debe ser sumamente observador. Evite esquemas sospechosos; pueden perjudicarlo.

CLAVE DE LA SEMANA: Consulte antes de realizar cualquier movimiento de fondos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Pasión y deseo intensos, aunque acechan los celos y el control. No a la intromisión de terceros, familiares o amigos, en su intimidad.

DINERO: Tiempo de buscar colaboradores. Los negocios en pareja o los proyectos compartidos darán excelentes frutos.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en sus socios; el equipo es su mayor fortaleza.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Armonía y encuentro con almas gemelas. Aunque habrá algunas idas y vueltas iniciales, el vínculo terminará al fin por afianzarse.

DINERO: Los compromisos se superponen y el tiempo escasea. Necesita organizarse más para cumplir con todo.

CLAVE DE LA SEMANA: La puntualidad y el orden serán sus mejores aliados.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Mucha tensión a causa de conflictos que lo obsesionan. Está muy sensible, pero le cuesta expresar lo que siente si las cosas le fallan.

DINERO: Creatividad absoluta. Geniales ideas para trabajos escritos. Encarará sus tareas con entusiasmo y alegría.

CLAVE DE LA SEMANA: Un romance en el ámbito laboral podría sorprenderlo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Estará romántico y atractivo, aunque con una actitud algo infantil. Preferirá los noviazgos fugaces a las relaciones de peso.

DINERO: No es momento de innovar. Conserve sus métodos actuales y apueste por el trabajo desde casa o rodeado de gente cercana.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea conservador tanto en negocios como en el estudio.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Afecto y alegrías en el ámbito familiar. Es probable que un pariente o amigo le presente a alguien que comparta sus gustos e ideales.

DINERO: Gran etapa para compra, venta e intercambio comercial. Los viajes cortos de negocios resultan lucrativos.

CLAVE DE LA SEMANA: Trate de no dispersarse si atiende varios frentes a la vez.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Venus favorece la comunicación y el entendimiento. Conexión de pareja muy especial, con un estimulante intercambio de amor e ideas.

DINERO: Buenos negocios que requieren traslados breves. Su mente, aguda y ágil, detecta esa oportunidad que nadie más ve.

CLAVE DE LA SEMANA: Diga lo que piensa, su palabra será determinante.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Mercurio en su signo lo torna tan comunicativo como confuso. Sea claro y directo con sus afectos para no generar malentendidos.

DINERO: Intuición. Aunque el panorama sea caótico, sabrá encontrar una salida gracias a su fina sensibilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Emocionalmente inestable? No tome decisiones importantes ya.

Por Kirón