Triple asesinato en Utah: joven de 22 años confiesa matar a dos excursionistas y a una mujer de 86 años

Un hombre de 22 años enfrenta cargos por el presunto asesinato de tres mujeres en el estado de Utah, incluyendo a dos excursionistas cerca del Parque Nacional Capitol Reef.

El sospechoso, identificado como Ivan Miller, fue arrestado en Colorado un día después de los hechos y presuntamente confesó los asesinatos, según investigadores citados en documentos judiciales.

Las autoridades sostienen que el joven afirmó haber cometido los crímenes con el objetivo de robar automóviles y dinero.

Dos familiares fueron asesinadas mientras hacían senderismo

Las víctimas fueron identificadas como Linda Dewey, de 65 años, y su sobrina Natalie Graves, de 34.

Ambas se encontraban haciendo senderismo en el condado de Wayne, conocido por sus paisajes naturales, cuando fueron atacadas en el inicio del sendero Cockscomb, cerca del parque nacional.

Según documentos judiciales, Miller se acercó a las mujeres después de verlas salir de un Subaru blanco. Los fiscales alegan que disparó primero contra Graves en el pecho.

Posteriormente habría disparado dos veces contra Dewey y, según los investigadores, la apuñaló repetidamente en el corazón después de que ella continuara moviéndose.

Tras el ataque, el sospechoso presuntamente robó el vehículo de las víctimas, tomó sus tarjetas de crédito y utilizó una de ellas para comprar gasolina.

El caso llevó a descubrir una tercera víctima

La investigación también condujo a los agentes hasta una tercera víctima: Margaret Oldroyd, de 86 años.

Su cuerpo fue hallado en su vivienda en Lyman, Utah. De acuerdo con los documentos judiciales, Miller presuntamente le disparó en la cabeza, arrastró el cuerpo al sótano e intentó limpiar la escena del crimen.

El sospechoso habría robado el automóvil Buick de la mujer, pero decidió abandonarlo porque “no le gustaba el vehículo”, según los investigadores, lo que lo llevó posteriormente a buscar otro coche.

Dolor en la familia y la comunidad

En un comunicado citado por medios locales, la familia de Dewey y Graves expresó su devastación por la pérdida.

“Dos miembros de nuestra familia estaban disfrutando de la belleza de una caminata en uno de sus lugares favoritos en la Tierra, un lugar que siempre consideraron un santuario seguro”, señalaron.

Sobre Dewey, la familia la describió como “esposa, madre, abuela, hija y hermana”, a quien definieron como “el corazón de nuestra familia”.

Graves, por su parte, fue recordada como “una esposa, hija y hermana” cuya personalidad representaba “la alegría, el sol y la belleza encarnadas”.

Sospechoso enfrenta cargos de asesinato

Miller fue acusado de tres cargos de homicidio en primer grado y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

Según reportes judiciales, su próxima audiencia está programada para el 14 de mayo en una corte de Colorado.

La familia de las víctimas pidió tiempo para llorar la pérdida, señalando que aún no encuentran palabras para describir la devastación que atraviesan tras la tragedia.

