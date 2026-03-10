Exceso de ejercicio desgasta al fornido Kennedy Jr. y recurre a una cirugía para aliviar una lesión

Tres semanas después de haber presumido su musculatura en un video invitando a la ciudadanía a ejercitarse, Robert Francis Kennedy Jr., responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), se vio obligado a someterse a una cirugía para aliviar un malestar persistente en una parte de su cuerpo denominada manguito rotador.

Aunque el político formado en el Partido Demócrata luce un impecable físico a sus 72 años, el paso del tiempo y el exceso de ejercicio terminaron cobrándole factura al grado de verse obligado a ingresar al quirófano con el objetivo de reconstruirle un conjunto de cuatro músculos y sus tendones situados en el hombro, cubriendo la articulación conocida como glenohumeral.

Los músculos afectados por un dolor intenso afectando al abogado de Washington son: supraespinoso (arriba), infraespinoso (atrás), redondo Menor (atrás) y subescapular (frente).

De hecho, el manguito rotador se encarga de estabilizar el hombro, permitiendo elevar, rotar y alcanzar con el brazo.

“El secretario Kennedy se someterá a una cirugía del manguito rotador y planea regresar a la oficina el lunes siguiente”, señaló un portavoz del funcionario a través del escueto comentario.

El envejecimiento o llevar a cabo movimientos repetitivos causan inflamación en la bursa o los tendones del hombro y a la larga eso implica casi obligatoriamente a someterse a una cirugía reconstructiva.

I’ve teamed up with @KidRock to deliver two simple messages to the American people: GET ACTIVE + EAT REAL FOOD. pic.twitter.com/PkK8IfkPU4 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 17, 2026

En el caso de Kennedy Jr., el mes pasado, al compartir un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, demostró lo extremo que pueden llegar a ser sus sesiones de acondicionamiento físico.

Acompañado del cantante Kid Rock, ambos aparecen sin camisa utilizando aparatos de ejercicio en un gimnasio montado en una cabaña e incluso en el interior de una sauna.

Durante algunos instantes, a los dos personajes también se les observa en el interior de un tanque de hidromasaje e incluso practicando pickleball antes de cerrar la jornada de entrenamiento bebiendo un vaso de leche entera para refrescarse y recuperar la energía perdida.

Todo ese desgaste ya tuvo repercusiones importantes en el cuerpo de Kennedy Junior quien, después de su cirugía, deberá permanecer quieto varias semanas, lo cual podría mermar sus músculos, su condición física e incluso hasta su vanidad, esto en caso de subir de peso.

