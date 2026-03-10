Gurú de viajes es asesinada frente a la casa de una amiga mientras buscaba estacionamiento en Houston

Una respetada empresaria del sector turístico fue asesinada a tiros mientras buscaba estacionamiento en un vecindario residencial de Houston, en el estado de Texas.

La víctima fue identificada como Marietta Allison, de 61 años, cofundadora de una empresa de viajes con sede en Austin y conocida entre amigos y colegas por su generosidad.

Según las autoridades, el ataque ocurrió la noche del viernes en el barrio de Heights, cuando Allison buscaba un lugar para estacionarse tras dejar a una amiga que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Los agentes llegaron alrededor de la medianoche y encontraron a Allison tendida en una acera con una herida de bala. Fue trasladada a un hospital, donde falleció poco después.

Sospechoso habría disparado tras intentar robarle el bolso

Los fiscales identificaron al presunto agresor como Darius DeWayne Hall, de 18 años.

De acuerdo con la fiscal Katie Rogers, Hall habría intentado arrebatarle el bolso a Allison.

Cuando la mujer se defendió, el sospechoso sacó un arma y le disparó una vez en el cuello antes de huir con el automóvil perteneciente a la amiga de la víctima.

Persecución policial terminó en accidente y enfrentamiento

Aproximadamente una hora después del crimen, la policía detectó el vehículo robado y comenzó una persecución que se extendió durante varios kilómetros.

El seguimiento terminó cuando el coche se estrelló cerca de la autopista Southwest, en las inmediaciones de Buffalo Speedway.

Tras el accidente, Hall huyó a pie y se atrincheró en un complejo de casas adosadas cercano, lo que provocó un operativo policial que duró varias horas.

Residentes de la zona relataron que escucharon a los agentes utilizando megáfonos y vieron a equipos tácticos rodear el área durante la madrugada.

Finalmente, el sospechoso fue detenido alrededor de las 7 de la mañana.

Hall enfrenta cargos de asesinato capital

Dentro del vehículo robado, los investigadores recuperaron dos armas de fuego.

Un casquillo encontrado en el lugar del tiroteo será sometido a pruebas balísticas para determinar si coincide con alguna de las armas halladas.

Hall enfrenta cargos de asesinato capital, manipulación de evidencia y evasión del arresto, de acuerdo con Click2Houston.

Registros judiciales también indican que el joven ya estaba bajo supervisión judicial juvenil por delitos anteriores, entre ellos robo agravado y agresión.

Debido a que tenía 18 años al momento del crimen, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte si es declarado culpable.

Familia y amigos recuerdan a la víctima

Las últimas horas de Allison las pasó ayudando a una amiga cercana, Cassie Daniel, quien se encontraba recibiendo quimioterapia.

Daniel relató que escuchó un disparo poco después de que Allison saliera para buscar estacionamiento y luego intentó llamarla varias veces sin obtener respuesta.

El esposo de la víctima, Forest Allison, expresó su dolor en un comunicado.

“Estoy conmocionado y desconsolado por la pérdida de mi amada esposa, Marietta. Ella fue el amor de mi vida y una presencia radiante cuya compasión y alegría tocó innumerables vidas”, señaló.

Familiares y amigos describieron a Allison como una persona generosa y apasionada por ayudar a otros, recordando que incluso había interrumpido recientemente un viaje internacional para acompañar a su amiga durante su tratamiento médico.

