Horóscopo kármico para 3 signos que cierran ciclos hasta el 15 de marzo

El horóscopo kármico para la semana del 9 al 16 de marzo predice un poderoso cierre de ciclos específicamente para 3 signos del zodiaco.

Estas predicciones se basan en la astrología y numerología; según los entendidos en el tema, durante este periodo de tiempo se avisan finales y desapegos de vínculos del pasado.

De acuerdo con la numerología, 2026 es un Año Universal 1, vibración asociada con los nuevos comienzos, la renovación y las oportunidades para iniciar caminos diferentes. Sin embargo, antes de comenzar un nuevo ciclo, es necesario cerrar asuntos pendientes del pasado.

Marzo es el mes 3, que al ser combinado con la energía del Año Universal 1 (1+3) viene influenciado por la vibración del 4.

En numerología, el 4 está relacionado con el orden, la estabilidad y el equilibrio.

Por ello, durante este periodo se activan procesos de limpieza kármica y resolución de deudas emocionales o materiales.

Según predicciones retomadas por diversos portales astrológicos, algunos signos del zodiaco estarán especialmente influenciados por esta energía, experimentando finales necesarios que abrirán la puerta a una nueva etapa de crecimiento personal.

Capricornio y Escorpio

Para Capricornio y Escorpio, la energía dominante en este periodo está vinculada con la vibración del número 8, que simboliza el equilibrio de poder, la justicia y las finanzas.

Durante los últimos meses, estos signos pudieron haber enfrentado situaciones relacionadas con dinero, autoridad, conflictos laborales o disputas legales.

Entre el 9 y el 15 de marzo, el karma comienza a equilibrarse para estos signos.

Esto puede manifestarse como resolución de asuntos económicos, finalización de conflictos profesionales, recuperación de estabilidad financiera y reconocimiento por esfuerzos pasados.

Para Capricornio y Escorpio, este periodo representa el cierre definitivo de desequilibrios materiales que venían arrastrándose desde el pasado.

Piscis y Sagitario

Piscis y Sagitario estarán influenciados por la vibración del número 9, considerada en numerología como el número de la culminación y la liberación.

Este número representa el momento en que algo llega a su fin de forma natural, permitiendo abrir espacio para una nueva etapa de evolución espiritual.

Durante estos días, Piscis y Sagitario podrían sentir que ciertas relaciones o situaciones emocionales ya no tienen lugar en su vida.

Esto puede incluir el cierre de relaciones sentimentales, liberación de resentimientos del pasado, finalización de ciclos emocionales largos y sanación de viejas heridas.

Aunque este proceso puede resultar sensible, también trae consigo una profunda sensación de alivio y crecimiento interior.

Cáncer y Virgo

Para Cáncer y Virgo, la vibración que domina este periodo es la del número 7, asociada con la introspección, la sabiduría y las revelaciones espirituales.

Este número está relacionado con momentos en los que la verdad finalmente sale a la luz.

En los últimos meses, estos signos pudieron sentirse confundidos respecto a decisiones importantes o situaciones que no tenían respuestas claras.

Entre el 9 y el 15 de marzo, el karma se manifiesta como revelaciones que disipan la incertidumbre.

Esto puede traducirse en claridad para comprender la verdad, tomar decisiones con mayor seguridad, romper patrones de autoengaño y encontrar una nueva dirección en la vida.

Para Cáncer y Virgo, este periodo representa un despertar de conciencia que permitirá avanzar con mayor claridad.

Sigue leyendo:

• Horóscopo: qué será de tu semana del 9 al 14 de marzo de 2026

• La semana del 9 al 15 de marzo trae bendiciones para 4 signos zodiacales

• Inicia un capítulo kármico de 3 años que afecta más a 4 signos