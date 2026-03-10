Ley WISA: proyecto que busca revertir restricciones de Trump a visas H-1B

Un nuevo proyecto presentado en la Cámara de Representantes busca revertir restricciones impuestas al programa de trabajo visa H-1B, una vía clave para que profesionales extranjeros altamente calificados trabajen temporalmente en el país.

La iniciativa, conocida como Welcome to International Success Act (WISA), fue presentada por la congresista demócrata Bonnie Watson Coleman. El proyecto pretende anular una proclamación firmada en septiembre de 2025 por el presidente Donald Trump, que estableció reglas más estrictas para este programa de visas.

Entre las medidas incluidas en esa orden se encontraban requisitos salariales más altos y una tarifa de hasta $100,000 para los empleadores que quisieran patrocinar a trabajadores con visa H-1B. Las normas buscaban, según la administración de Trump en ese momento, priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses y limitar lo que consideraban un uso excesivo del programa.

Sin embargo, los promotores de la nueva legislación argumentan que esas restricciones terminaron generando obstáculos para empresas e instituciones que dependen de talento especializado. Watson Coleman afirmó que las reglas crearon “barreras significativas para empleadores, universidades, hospitales e instituciones de investigación que necesitan profesionales altamente calificados”.

La legisladora también defendió el papel del programa en la economía estadounidense. Según explicó, la visa H-1B no reemplaza a la fuerza laboral nacional, sino que funciona como un complemento cuando existen vacantes difíciles de cubrir con trabajadores locales.

“El programa sirve como un puente entre el talento estadounidense y el talento global que impulsa el crecimiento económico del país”, señaló la congresista al presentar la propuesta.

El programa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar profesionales extranjeros en áreas donde existe escasez de trabajadores calificados. Entre los sectores más dependientes de este sistema están la tecnología, la ingeniería, la salud y la educación.

En la práctica, una gran parte de las visas H-1B termina en manos de trabajadores provenientes de Asia. De acuerdo con datos recientes, ciudadanos de India reciben más del 70% de estas visas, mientras que China representa cerca del 12%.

Quienes apoyan la ley WISA sostienen que las restricciones introducidas en 2025 elevaron considerablemente los costos para las instituciones que necesitan contratar talento internacional. Según ellos, esto ha afectado especialmente a universidades, hospitales y centros de investigación que dependen de especialistas extranjeros para mantener proyectos científicos y servicios médicos.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de varios legisladores demócratas. Entre los copatrocinadores se encuentran Yvette D. Clarke, Lois Frankel, Seth Moulton y Hank Johnson.

Watson Coleman también advirtió que las restricciones llegan en un momento especialmente delicado para el sistema de salud estadounidense. Señaló que el envejecimiento de la fuerza laboral médica, el agotamiento generado tras la pandemia de COVID-19 y las limitaciones recientes en programas de financiamiento educativo podrían agravar la escasez de personal sanitario.

Según la congresista, estos factores podrían provocar una falta de enfermeras y otros profesionales de la salud en los próximos años si no se amplían las opciones para atraer talento internacional.

Por ahora, el futuro de la iniciativa es incierto. El debate sobre las visas H-1B sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro de la política migratoria estadounidense, donde algunos legisladores buscan reformar el sistema mientras otros proponen restringirlo aún más.

