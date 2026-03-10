Mantuvo cautiva a su esposa discapacitada sin teléfono ni comida durante años: hombre arrestado en Texas

Un hombre de Houston, en el estado de Texas, fue arrestado después de que las autoridades descubrieran que presuntamente mantuvo cautiva a su esposa discapacitada dentro de su casa durante cinco años.

El sospechoso, James Earl Johnson, de 46 años, fue detenido el viernes y enfrenta cargos por lesionar a una persona discapacitada y por abandonar o poner en peligro a un niño, anciano o persona con discapacidad, según registros judiciales.

La víctima logró pedir ayuda al 911

De acuerdo con una orden de causa probable, Johnson supuestamente mantenía a su esposa encerrada en un dormitorio de la vivienda que compartían con sus hijos adultos.

La mujer, también de 46 años y cuya identidad no fue revelada, logró llamar al 911 después de que su esposo dejara accidentalmente su teléfono celular sobre una mesita de noche en la habitación.

Según los documentos judiciales, Johnson descubrió la llamada, la golpeó y la obligó a volver a la cama antes de colgarle al operador.

Supuestamente la alimentaba con un huevo al día

Los investigadores señalaron que la víctima no tenía acceso a un teléfono ni a comida.

Johnson supuestamente le dejaba solo un huevo al día y posteriormente le daba la cena.

La mujer fue trasladada a un hospital y permanecía internada varios días después del rescate, según informó su hijo adulto a medios locales.

Sospechas pasaron desapercibidas durante años

El presunto cautiverio habría ocurrido dentro de una vivienda valorada en aproximadamente $1,1 millones de dólares y de más de 6,700 pies cuadrados.

Según los investigadores, los vecinos aparentemente no sabían que la mujer estaba retenida dentro de la casa.

Las autoridades también confirmaron que la víctima había intentado comunicarse con la policía al menos una vez anteriormente.

Agentes acudieron a la residencia el 16 de noviembre del año pasado, pero se retiraron sin presentar un informe después de que, según la víctima, ella y sus hijos fueron obligados a permanecer en silencio.

Sospechoso quedó libre bajo fianza

Johnson fue liberado posteriormente tras pagar una fianza de $50,000 dólares.

Un juez le ordenó mantenerse alejado de la víctima y de la vivienda familiar mientras el caso continúa.

El acusado deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 18 de marzo.

Si es declarado culpable de los cargos, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de hasta $10,000 dólares.

Sigue leyendo:

–Brutal crimen en Texas: asfixió a su exnovia tras ruptura y ocultó el cadáver dentro de una mesa

–Mujer en Texas atacó brutalmente a su pareja con un martillo y lo dejó morir en una Iglesia

–Delincuente reincidente acusado de asesinar a una anciana durante invasión a su vivienda en Houston