Organizaciones y demócratas exigen cerrar centro de detención migratoria de Dilley y liberar a familias

Organizaciones de defensa de los inmigrantes y legisladores demócratas exigieron la liberación de familias y menores detenidos en el centro migratorio de Dilley, en Texas, tras denunciar condiciones inseguras y trato inadecuado dentro de la instalación, gestionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un encuentro convocado por la organización FWD.us, la coalición Families Belong Together y varios legisladores demócratas, entre ellos el congresista Joaquin Castro, los congresistas describieron lo que observaron durante el recorrido por el centro, que ha generado preocupación nacional por las condiciones de vida y la atención médica disponible para las familias detenidas.

De acuerdo a abogados y defensores de inmigrantes, en el lugar se vive un “trato duro a los niños, mala calidad del agua, raciones insuficientes de comida y falta de atención médica para mujeres embarazadas”.

Deeply appreciate the leadership from @JoaquinCastrotx @WhipKClark @RepSaraJacobs @RepBarragan @RepDean & so many others to fight to get kids and families out of the immigrant kid and family jail at Dilley, to close it down & fight for basic dignity. Today showed fighting works. https://t.co/uac3xJ3T2B pic.twitter.com/0IYxhkPIDI — Todd Schulte (@TheToddSchulte) March 9, 2026

La visita coincidió además con el caso de una familia de la ciudad de McAllen, en Texas, detenida en el centro junto a dos hermanos adolescentes que integran un mariachi de reconocimiento a nivel nacional.

De acuerdo a Zaira García, directora regional de relaciones gubernamentales de FWD.us, quien defendió la importancia de las visitas de supervisión al centro.

“Cuando el Gobierno federal encarcela a familias y niños, el público merece saber qué está pasando dentro. Para eso están diseñadas estas visitas de supervisión”, afirmó García.

“No tienes que ser madre o padre para enfurecerte por lo que nuestro Gobierno está haciendo a estos niños y con el dinero de nuestros impuestos” continuó.

El presidente de la organización, Todd Schulte, hizo por su parte un llamado a clausurar la instalación, “Este no es el país que necesitamos. Este no es el sistema migratorio que necesitamos… Dilley debe cerrar ahora”

Legisladores denuncian condiciones “inhumanas”

Tras la visita al centro, el congresista Joaquin Castro aseguró que la presión pública está empezando a tener efectos y reiteró su objetivo de cerrar la instalación.

“Creo que la protesta pública está marcando la diferencia, que la gente está saliendo de Dilley, que más personas están siendo liberadas. He dicho muy claramente que mi objetivo es cerrar Dilley. Nadie debería estar retenido en esa prisión de remolques, y especialmente los niños”, afirmó.

La congresista Katherine Clark acusó a la Administración del presidente Donald Trump de querer expandir este tipo de centros en el país.

At the Dilley Immigration Processing Center with @joaquincastrotx and @housedemocrats today.



We will continue to conduct oversight and demand accountability from ICE — here in Texas and across the country. pic.twitter.com/f2C9Do182Q — Katherine Clark (@WhipKClark) March 9, 2026

“Trump quiere llevar los horrores de esta instalación a más comunidades en todo el país. Pero el pueblo estadounidense está hablando alto y claro y está diciendo: no más”, declaró, añadiendo que el Congreso debe aprobar financiación que incluya reformas al sistema.

La congresista Sara Jacobs describió escenas de desesperación entre las familias detenidas.

“La desesperación de las personas que conocimos hoy era abrumadora. No eran criminales. Habían seguido las reglas… Eran madres que amamantaban, familias, niños. Fueron arrancados de todo lo que conocen y encerrados en un lugar donde el personal fue bastante indiferente, la comida era bastante mala y la esperanza muy limitada”, dijo.

“Necesitamos cerrar Dilley. El Gobierno de EE. UU. no debería infligir trauma a niños o familias”, insistió.

Sigue leyendo: