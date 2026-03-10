¿Qué países están dispuestos a detener a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel?

Un mensaje viral en Facebook, X y otras redes sociales reabrió el debate sobre qué países están dispuestos a detener al primer ministro de Israel, Benajamin Netanyahu, bajo la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI-ICCI) por genocidio en Gaza.

“Amén a esto. Los muros se están cerrando sobre el archicriminal de guerra”, escribió la Dra. Jill Stein, excandidata presidencial de Estados Unidos por el Partido Verde.

Su mensaje incluye un mensaje en X que afirma que cinco países nórdicos determinaron que honrarán la orden de arresto contra Netanyahu. Se indica que Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia no permitirán que Netanyahu haga conexión de vuelos, como lo ha realizado para viajes hacia Estados Unidos.

Sin embargo, Noruega es el único país que honraría la decisión de la Corte, según lo expresó el ministro de Asuntos Exteriores en 2024.

Dinamarca ha indicado que tiene el compromiso de cumplir las sentencias de la CPI, pero no precisa si eso incluye la detención de Netanyahu.

Suiza dijo, según Reuters, que sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma de 1998, requerían que acatara las órdenes de arresto.

Canadá confirmó que ejecutaría la orden de arresto. El exprimer ministro Justin Trudeau expresó que su gobierno arrestaría al mandatario israelí si pisaba suelo canadiense. El mismo compromiso expuso el actual primer ministro de Canadá, Mike Carney, quien dijo a Bloomberg en octubre de 2025 que se mantenía el compromiso de arrestar a Netanyahu.

También Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Lituania, Eslovenia y España establecieron disposición de ejecutar la orden de la IPC contra Netanyahu.

Los líderes de la mayoría de las naciones no ha expresado si detendrían o no a Netanyahu, pero ni Estados Unidos ni Hungría lo harán. Human Rights Watch (HRW) criticó esta semana a Hungría por invitar al mandatario israelí sin que corra peligro de arresto.

“El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido invitado a visitar Hungría esta semana a pesar de la orden de arresto de la CPI en su contra por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza”, publicó HRW en su cuenta de Instagram. “Hungría debería cumplir con sus obligaciones como miembro de la CPI y arrestar a Netanyahu si entra al país”.

Tras la orden de arresto contra Netanyahu y otros oficiales israelíes, en 2025 EE.UU. impuso sanciones económicas y bloqueo de visas a altos funcionarios de la CPI, entre ellos el fiscal Karim Khan, sus adjuntos y jueces.

El gobierno del presidente Donald Trump impulsó ese castigo con la Orden Ejecutiva 14203 y la “Ley de Contrarrestar a Tribunales Ilegítimos”.

