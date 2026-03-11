Al menos 35 madres buscadoras han sido asesinadas desde 2010, la mayoría en el gobierno de Sheinbaum

Integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, de Mazatlán, Sinaloa, acudieron a la vivienda de Rubí Patricia Gómez Tagle después de haberla esperado 50 minutos en las instalaciones regionales de la Fiscalía del Estado de Sinaloa.

El punto de encuentro había sido acordado para trasladarse al municipio de Concordia, donde las mujeres realizarían acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

El retraso de Rubí, madre de Édgar Daniel Gómez Tagle, desaparecido en mayo, resultaba inexplicable para sus compañeras, que el día anterior habían realizado búsquedas en campo con ella. Ese día tenían programado reunirse con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, para trabajar en las fosas encontradas.

“No atendía mensajes ni llamadas y decidimos pedir apoyo para ir a su casa. Entramos y me tocó ver a Rubí sin vida”, relató en entrevista al semanario Proceso Laura Ivonne Valdez Ramírez, consternada aún por el feminicidio de su compañera, al ser ella quien la encontró sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.

El feminicidio de Rubí Patricia ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a Mazatlán para hablar de la supuesta disminución de delitos en la entidad, sumida en la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

🚨 Denuncian la desaparición forzada de María de los Ángeles Valenzuela en Mazatlán, #Sinaloa.



El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa exigió su localización con vida, recordando que María dedica sus días a buscar personas desaparecidas tras la pérdida de su padre y… pic.twitter.com/77izGwpIFB — Azucena Uresti (@azucenau) October 15, 2025

De acuerdo con información de la organización Artículo 19, Rubí Patricia se convirtió en la persona buscadora número 35 asesinada desde 2010. De esas 35 víctimas, 25 han sido ejecutadas durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum.

La organización incluyó en su base de datos a ocho personas buscadoras que han sido víctimas de desaparición desde 2010.

Jessica Alcázar, coordinadora de Prevención de Artículo 19, alertó que el sexenio de la primera mujer presidenta se vislumbra como uno de los más letales para las personas buscadoras. “El 2025 cerró así, con 11 casos, siete asesinados y cuatro desapariciones”, detalló en entrevista a Proceso.

Los estados con mayores índices de violencia contra buscadores son Guanajuato con 11 casos; Sinaloa y Jalisco con cuatro cada uno; Michoacán, Sonora y Veracruz con tres en cada entidad; y Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas con dos agresiones letales en cada entidad.

La lista de víctimas está integrada por madres, padres, esposas, maridos y hermanos que antes de su muerte habían investigado el paradero de sus familiares, no fueron escuchados por las autoridades, señalaron omisiones y, en distintos casos, denunciaron públicamente el riesgo que corrían y las amenazas en su contra por buscar.

“El fenómeno está aumentando. No hay voluntad política para protegerlas, no hay voluntad política para buscar, pero sí hay voluntad política para inhibir, para rasurar el registro de personas desaparecidas, para aligerar el fenómeno. En realidad lo que estamos viendo es que no hay medidas que garanticen la seguridad de las personas buscadoras”, advirtió Jessica Alcázar.

Sigue leyendo:

– Madres buscadoras descubren un crematorio clandestino con restos humanos en Tamaulipas.

– Joven de Sinaloa que buscaba a su padre desde hace un año desapareció tras recibir amenazas.