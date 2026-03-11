Neymar se defiende de las críticas por su físico: “Es muy complicado ser yo”

El brasileño Neymar volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística tras responder con contundencia a las especulaciones sobre su estado físico y su decisión de no jugar en el último partido del Santos.

El atacante utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a quienes han cuestionado su preparación y su compromiso, dejando claro que muchas de las versiones que circulan son “teorías” e “historias inventadas”.

Neymar rompe el silencio sobre su estado físico

A través de un video publicado en sus redes, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) negó que exista algún problema grave relacionado con su condición física.

“Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada“, aseguró el actual delantero del Santos.

El futbolista brasileño también expresó su frustración ante las constantes críticas que recibe, señalando que resulta imposible satisfacer a todos.

“Cuando juego lesionado, como dijeron el año pasado, parece que estoy equivocado. Si pienso solo en mí, también estoy equivocado. Cuando me cuido, estoy equivocado. Y si salgo a jugar con dolor o con algo que pueda empeorar, también. Es complicado, ¿eh?“, manifestó.

⚠️ Agora! Neymar desabafa nas redes sociais:



“Se eu jogo machucado, tô errado. Se penso em mim, tô errado. Se me poupo, tô errado. Se jogo com dor, tô errado. É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar!”



🎥 Reprodução pic.twitter.com/a85WW8KdF0 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 10, 2026

La polémica por su ausencia ante Mirassol

La reacción de Neymar surge después de que decidiera reservarse para el partido ante Mirassol, correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Brasileño, debido a fatiga muscular, según reportes de la prensa local.

La decisión generó controversia porque al estadio tenía previsto asistir el entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, quien planeaba observar al atacante de cara a los amistosos internacionales contra Francia y Croacia en Estados Unidos.

Diversos medios brasileños señalaron que el técnico italiano habría recibido la noticia con “sorpresa” y “frustración”, al perder la oportunidad de evaluar al jugador en competencia.

Neymar critica las “historias inventadas”

Ante los comentarios y versiones que surgieron tras su ausencia, Neymar lanzó una crítica directa a quienes difunden rumores sobre su situación.

“la gente que parece que está a su lado todos los días y comienza a inventar historias” como “si fuera la mayor verdad del mundo” y “los tipos fueran los dueños de la razón”.

El atacante incluso reconoció lo complicado que resulta vivir bajo el constante escrutinio mediático.

“Es muy complicado ser yo, madre mía. Tengo que tener paciencia para aguantarlos, ¿saben?“, expresó en el video.

La última oportunidad de Neymar ante Ancelotti

Tras quedar fuera del duelo contra Mirassol, Neymar tendrá solo una oportunidad para convencer al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

El delantero podría reaparecer el próximo domingo frente a Corinthians, partido que será clave antes de que el técnico italiano anuncie la lista de convocados para los amistosos internacionales.

El anuncio se realizará el lunes, por lo que ese encuentro podría definir el futuro inmediato del jugador con la selección brasileña.

El regreso de Neymar y su objetivo rumbo al Mundial 2026

Neymar regresó al Santos a principios de 2025, en un movimiento que generó enorme expectativa entre los aficionados del fútbol brasileño.

Sin embargo, el atacante no juega con la selección de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas.

De cara al Mundial 2026, Carlo Ancelotti ha sido claro con su política deportiva: solo convocará a jugadores que estén al 100 % físicamente.

Por ello, los próximos partidos de Neymar con el Santos serán determinantes para demostrar que puede volver a ser una pieza clave en el futuro de la Canarinha.

Sigue leyendo:

· Neymar es operado con éxito de la rodilla y tiene la mira puesta en el Mundial 2026

· Santos golea al Cruzeiro y el equipo de Neymar libra el descenso

· El Santos de Neymar despide a Pedro Caixinha como DT

· Brasil anuncia convocatoria con Neymar de vuelta para las Eliminatorias