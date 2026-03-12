China ridiculiza el ‘Escudo de las Américas’ de Trump y lo tilda de grilletes

A pocos días de una reunión clave entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Pekín, la embajada de China en Estados Unidos decidió lanzar un mensaje político poco convencional: un video satírico en redes sociales que ridiculiza el plan de seguridad regional conocido como ‘Escudo de las Américas‘.

La animación, publicada en plataformas como X, Facebook e Instagram, presenta una escena simbólica que rápidamente generó comentarios entre analistas y usuarios. En ella, Trump aparece representado como un águila —inspirada en el águila calva, emblema nacional de Estados Unidos— que convoca a varias aves más pequeñas, representadas como palomas que simbolizan a países latinoamericanos.

Un mensaje visual cargado de simbolismo

El video arranca con una escena que simula una sala de reuniones. Sobre la mesa aparece el logotipo del llamado ‘Escudo de las Américas’, la iniciativa impulsada por la administración Trump para reforzar la seguridad regional y limitar la influencia de potencias extranjeras en el continente.

En la animación, el águila presiona un botón rojo similar al que suele verse en el Despacho Oval. De inmediato se escuchan estruendos, mientras las pequeñas aves parecen alarmarse y piden ayuda.

Acto seguido, el águila despliega un gran escudo para “protegerlas”. Pero la escena da un giro: las palomas terminan atrapadas bajo enormes barrotes, una imagen que recuerda a una prisión. En ese momento se escucha una frase que resume el mensaje del video: “La seguridad requiere control”.

“¿Escudo o grilletes?”

La publicación de la embajada china incluyó una pregunta directa que acompañaba el video: “¿Escudo de las Américas o grilletes de las Américas?”.

Para varios expertos en política internacional, el mensaje no es casual. La animación parece criticar el enfoque de seguridad impulsado por Washington en América Latina, al sugerir que la promesa de protección podría traducirse en una forma de control político o estratégico sobre la región.

Analistas también han interpretado el video como una referencia indirecta a la llamada Doctrina Monroe, la política histórica de Estados Unidos que advierte contra la influencia de potencias externas en el hemisferio occidental.

Aunque los intercambios críticos entre Washington y Pekín son frecuentes, no es habitual que embajadas utilicen contenidos satíricos de este tipo en sus canales oficiales. Por ahora, la Casa Blanca no ha respondido públicamente al video.

